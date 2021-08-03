Ситуація з МКС і російською "Наукою" була серйознішою, ніж повідомлялося, — директор з польотів NASA

За словами директора з польотів NASA, космічна станція відхилилася від курсу набагато більше, ніж на заявлені раніше 45 градусів.

Минулого тижня російський модуль "Наука" після стикування з МКС запустив двигуни та зіштовхнув Міжнародну космічну станцію з місця. Хоча NASA повідомило в Twitter, що МКС нахилилася приблизно на 45 градусів, це, схоже, не вся правда. Зебулон Сковілла, директор з польотів NASA, говорить, що станція нахилена набагато сильніше, ніж усього лише на 45 градусів. Він сказав, що після того, як "Наука" запустила двигуни, станція "зробила півтора оборота — близько 540 градусів — перш ніж зупинитися догори ногами. Потім космічна станція зробила переворот на 180 градусів уперед, щоб повернутися в початкове положення". Сковілла також сказав, що це був перший раз, коли він оголосив "аварійну ситуацію на космічному кораблі", повідомляє Space.com

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"Ці цифри, що відображають зміну позиції станції — правильні, — говорять представники NASA. — Максимальна швидкість, із якою відбувалися зміни в положенні станції, була занадто повільною, щоб її помітили члени екіпажу на борту, і всі інші системи станції працювали номінально протягом всього події".

Інший представник NASA додав, що "число 45 градусів спочатку запропонував у перші хвилини після того, як відбулася подія, наш офіцер в Центрі управління польотами, але пізніше дані оновили після аналізу фактичного відхилення станції".

"Для екіпажу не було безпосередньої небезпеки, очевидно, коли ви втрачаєте контроль над становищем, вам потрібно негайно зайнятися цим, але команда ніколи не потрапляла в будь-які екстрені ситуації або щось у цьому роді", — говорить Джоел Монтальбано, керівник програми NASA щодо МКС.

Зебулон Сковілла підтримує цю думку, але він розкрив деякі подробиці подій того дня, які показують, що аварія була трохи більш серйозною, ніж говорили в NASA.

За його словами, Сковілла взяв на себе управління польотом після стикування. Насправді в нього був вихідний, але він допомагав підготуватися до стикування модуля та хотів подивитися, як все пройде.

"У нас було два повідомлення — всього два рядки коду — про те, що щось не так", — говорить Сковілла.

Спочатку Сковілла подумав, що повідомлення могло бути помилкою, але незабаром він зрозумів, що це не так і що "Наука" не тільки запускає двигуни, а й намагається полетіти від космічної станції. Незабаром йому сказали, що модуль може приймати тільки прямі команди з наземної станції в Росії, які космічна станція не пропускатиме більше години.

За словами Сковілли, станція досягла максимальної швидкості обертання 0,56 градуса в секунду, що було недостатньо швидко, щоб це відчули астронавти на борту.

Екіпаж, працюючи спільно з наземними командами, допомагав протидіяти двигунам "Науки" шляхом запуску двигунів на російському модулі "Зірка" та вантажному кораблі "Прогрес". Крім того, через 15 хвилин після початку роботи двигуни модуля "Наука" зупинилися, хоча Сковілла каже, що не знає, чому так сталося.

Усі ці заходи протидії дозволили зупинити рух станції та повернути її в своє правильне положення.

Незважаючи на ситуацію з модулем "Наука", Сковілла каже, що він упевнений у продовженні співпраці Росії та США на борту МКС.

Інцидент із модулем "Наука" стався за день до запланованого запуску до МКС транспортного космічного корабля Starliner від компанії Boeing. Тому NASA та Boeing перенесли запуск Starliner на вівторок, 3 серпня.