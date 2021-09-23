Велика проблема. Тріщин на МКС набагато більше, ніж зафіксовано, — колишній астронавт NASA

На Міжнародній космічній станції з'являються тріщини, й астронавт у відставці Білл Шеперд говорить, що це "досить серйозна проблема".

У серпні російські астронавти зафіксували тріщини на модулі "Зірка", але в NASA говорять, що зараз вони не становлять серйозної загрози для астронавтів. Але представникам Конгресу США, під час слухань колишній астронавт Білл Шеперд заявив, що "існують, ймовірно, інші тріщини, які ще не були виявлені", повідомляє Sciencealert.

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За словами Шеперда російські інженери та їхні колеги з NASA не зовсім розуміють, чому з'являються ці тріщини.

Шеперд чотири рази побував на орбіті, і він командував першим екіпажем МКС у 2000 році. На слуханнях у Конгресі, він сказав, що дізнався більше про тріщини на двох засіданнях Консультативного комітету NASA з МКС, до якого він нещодавно приєднався.

"Ці тріщини маленькі, але їх імовірно майже півдюжини", — говорить Білл Шеперд.

Минулого місяця генеральний конструктор російської ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов в інтерв'ю РІА Новини заявив, що тріщини з часом почнуть розповсюджуватися по станції. Але Соловйов не сказав наскільки великими є ці тріщини.

Космічна станція старіє

МКС працює вже 20 років. Одні з найстаріших модулів станції знаходяться в російській частині, і тріщини — це не єдина проблема в них. У минулому році тут зламався туалет, а також вийшла з ладу система подавання кисню. У вересні 2019 року через модуль "Зірка", в якому живуть астронавти, почався витік повітря. Але врешті-решт діра була знайдена і її заклали. А в цьому місяці в модулі "Зірка" сталася пожежа.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що за словами Соловйова, вже кілька елементів на станції мають серйозні пошкодження і вийшли з ладу, замінити які неможливо. Після 2025 року він прогнозує вихід із ладу великої кількості елементів на борту МКС.

Навіть з новітнім російським модулем "Наука" виникли проблеми під час його стикування зі станцією, коли він несподівано запустив двигуни і змінив орієнтацію станції.

У NASA є кошти для продовження експлуатації МКС до 2024 року, але в агентстві хочуть отримати схвалення Конгресу для продовження роботи станції до 2028 року. За словами Шеперда, перш ніж продовжувати термін експлуатації станції потрібно розібратися з тріщинами в модулі "Зірка".

Плани на майбутнє

Після завершення терміну експлуатації МКС буде відправлена в атмосферу Землі, де й згорить. Після цього NASA не будуватиме нову станцію, а залучить для цього приватні компанії. Наразі NASA розглядає кілька пропозицій від різних компаній.

Агентство вже виділило компанії Axiom Space 140 мільйонів доларів для запуску модулів на МКС, які в кінцевому підсумку від'єднаються від неї і перетворяться на окрему космічну станцію. Axiom Space запустить свій перший модуль на МКС у 2024 році.

Тим часом Китай запустив першу частину своєї власної космічної станції на початку цього року, а минулого тижня китайські астронавти завершили там свою першу тримісячну місію.