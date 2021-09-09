У російському сегменті МКС сталася пожежа

У модулі "Зірка" прозвучала пожежна сигналізація, а самі астронавти побачили задимлення і відчули запах гару. Наявність шкідливих речовин показали й прилади.

У модулі Міжнародної космічної станції (МКС) "Зірка", який перебуває під управлінням астронавтів із РФ, сталася пожежа. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на переговори екіпажу, які транслює Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

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Про те, що в російському сегменті спрацювала сигналізація, повідомив Центру управління польотами, яке розташоване в Московській області, астронавт Олег Новицький. Сталося це близько 5:00 за київським часом, екіпаж побачив дим і відчув запах згорілого пластику й електроніки.

Зрештою прилади почали показувати наявність шкідливих речовин поряд із медичним шафою. Пізніше запах проник на американський модуль через вентиляцію.

З Центру управління польотами прийшла рекомендація відкрити панелі в місці, де був виявлений дим, і оглянути простір за ними. Знайти джерело запаху і диму в результаті так і не вдалося. Щоб позбутися від запаху, астронавти увімкнули фільтр для очищення атмосфери від шкідливих домішок.

У той же час, як повідомляє пресслужба "Роскосмосу", через задимлення екіпаж не припинив готуватися вийти у відкритий космос, що повинно відбутися в цей день.

Раніше повідомлялося, що в липні у російського модуля "Наука" після стикування з МКС незаплановано включилися двигуни, що могло викликати проблеми в роботі космічної станції. Через запуск двигунів відбувся зсув МКС з орієнтації, стабільний рух відновили лише після втручання наземних команд.

Нагадаємо також, що в кінці 2020 році в російському модулі виникли проблеми з тиском, через що астронавтам із РФ не вистачало повітря.