Російський модуль "Наука" ледь не пошкодив МКС після стикування (відео)

Через незапланований запуск двигунів модуля "Наука" відбувся зсув МКС з орієнтації. Рух станції став стабільним після втручання наземних команд.

У російського модуля "Наука" після стикування з МКС незаплановано вмикнулися двигуни, що могло викликати проблеми в роботі космічної станції, повідомляє пресслужба NASA.

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Російські космонавти в складі екіпажу на Міжнародній космічній станції повідомили, що двигуни модуля "Наука", який пристикувався напередодні, незаплановано вмикнулися. Фахівцям довелося запускати двигуни модуля "Зірка".

За даними NASA, через незапланований запуск модуля "Наука" після стикування відбувся зсув Міжнародної космічної станції з орієнтації. Наземні команди відновили контроль над нею, і після чого рух МКС став стабільним.

Неполадки під час стикування могли викликати проблеми в роботі станції, але зараз ситуація нормалізувалася, стверджують в NASA. Екіпажу нічого не загрожує.

"Члени екіпажу знаходяться в безпеці та скасують свої плани на сьогодні, щоб зосередитися на відновлювальних роботах після несподіваної втрати висоти, викликаної вмиканням двигунів модуля "Наука", — йдеться в повідомленні агентства в Twitter.

У "Роскосмосі" заявили, що робота двигунів була пов'язана з процесом переведення з польотного режиму в режим "зістикований з МКС". Після нормалізації ситуації засновник SpaceX Ілон Маск привітав главу Роскосмоса зі стикуванням багатоцільового лабораторного модуля "Наука".

[ + – ] Стикування модуля "Наука" з МКС

Раніше Фокус повідомляв, що від МКС був від'єднаний російський "Пірс". Його вогнетривкі елементи були затоплені на кладовищі космічних кораблів у несудоходній частині Тихого океану. "Пірс" слугував портом станції, прийняв понад 70 різних капсул і підтримував російських космонавтів, які здійснюють позакорабельну діяльність, або виходи у відкритий космос.

Також Фокус розповідав, що NASA відправила на МКС мальків кальмарів і мікроскопічних тварин. Учені планували відправити тварин на борту ракети Space X Falcon 9, щоб зрозуміти, як саме вони сприймуть політ.