Спочив на кладовищі космічних кораблів. Від МКС був від'єднаний російський модуль "Пірс"

Вогнетривкі елементи модуля були затоплені на кладовищі космічних кораблів у не судохідній частині Тихого океану.

У понеділок астронавтам довелося попрощатися з найважливішим елементом Міжнародної космічної станції і зробити приголомшливі знімки відсіку, який згорів в атмосфері Землі, пише Space.com.

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Російський вантажний корабель "Прогрес" відбуксирував модуль "Пірс" від космічної станції і спустився в атмосферу Землі, щоб забезпечити повне згорання модуля і зменшити ймовірність попадання великих фрагментів на поверхню Землі.

"Досить дивне почуття — бачити, як частина твого корабля відлітає в повітрі", — зазначив астронавт ЕКА Томас Песке.

Росія запустила свій модуль "Пірс" у 2001 році; з тих пір модуль, який служив портом космічної станції, прийняв понад 70 різних капсул і підтримував російських космонавтів, які здійснюють позакорабельну діяльність, або виходи у відкритий космос.

На місце, що звільнилося, планують пристикувати лабораторний модуль "Наука", який відчував деякі проблеми на шляху до станції. Минула "вогненна церемонія" відставки знаменує собою перший випадок, коли великий компонент Міжнародної космічної станції був відкинутий.

Приєднаний корабель "Прогрес", який прибув на космічну станцію в лютому, контролював повернення "Пірса", щоб переконатися, що модуль був знищений як можна ретельніше.

"Через кілька годин ми з кращих місць у залі спостерігали вогненну кулю, яка стала останньою подією в історії модуля. Було чітко видно, як дрібні частини розлітаються в сторони від основної частини боліда, що руйнується тертям об атмосферу", — додав Песке ЄКА.

Модуль "Пірс" "поховали" на кладовищі космічних кораблів — на дні Тихого океану. Вогнетривкі елементи були затоплені на кладовищі космічних кораблів у не судохідній частині Тихого океану — за 3,6 тис. км від міста Веллінгтона і 5,8 тис. км від міста Сантьяго.