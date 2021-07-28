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Почил на кладбище космических кораблей. От МКС был отсоединен российский модуль "Пирс"

Юлия Чайка
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"Пирс", космос, земля, облака, фото
Изображения, снятые Томасом Песке, показывающие как российская капсула "Прогресса" тянет отставший модуль "Пирса".

Несгораемые элементы модуля были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана.

В понедельник астронавтам пришлось попрощаться с важнейшим элементом Международной космической станции и сделать потрясающие снимки отсека, сгоревшего в атмосфере Земли, пишет Space.com.

Российский грузовой корабль "Прогресс" отбуксировал модуль "Пирс" от космической станции и спустился в атмосферу Земли, чтобы обеспечить полное сгорание модуля и уменьшить вероятность попадания крупных фрагментов на поверхность Земли.

"Довольно странное чувство — видеть, как часть твоего корабля улетает в воздухе", — отметил астронавт ЕКА Томас Песке.

небо, космос, фото

Россия запустила свой модуль "Пирс" в 2001 году; с тех пор модуль, служащий портом космической станции, принял более 70 различных капсул и поддерживал российских космонавтов, осуществляющих внекорабельную деятельность, или выходы в открытый космос.

На освободившееся место планируют пристыковать лабораторный модуль "Наука", который испытывал некоторые проблемы на пути к станции. Прошедшая "огненная церемония" отставки знаменует собой первый случай, когда крупный компонент Международной космической станции был отброшен.

"Пирс", космос, земля, облака, фото

Прикрепленный корабль "Прогресс", который прибыл на космическую станцию в феврале, контролировал возвращение "Пирса", чтобы убедиться, что модуль был уничтожен как можно тщательнее.

"Спустя пару часов мы с лучших мест в зале наблюдали огненный шар, который стал последнем событием в истории модуля. Было четко видно, как мелкие части разлетаются в стороны от основной части болида, разрушаемого трением об атмосферу", — добавил Песке ЕКА.

Модуль "Пирс", "похоронили" на кладбище космических кораблей — на дне Тихого океана. Несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго.