NASA відправить на МКС мальків кальмарів і мікроскопічних тварин (фото)

Вчені хочуть відправити тварин на борту ракети Space X Falcon 9, щоб зрозуміти, як саме вони сприймуть космічний політ.

У четвер, 3 червня, агентство NASA відправить на Міжнародну космічну станцію сотню мальків кальмарів п'ять тисяч мікроскопічних тварин.

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Про це пише ВВС.

Повідомляється, що істоти разом з іншим обладнанням для експериментів відправлять на МКС на борту ракети SpaceX Falcon 9.

За словами журналістів, мальків кальмарів будуть використовувати у межах дослідження впливу космічного польоту на корисні взаємодії між мікробами і тваринами, оскільки у цих істот є імунна система, аналогічна імунній системі людини.

Більше того, як розповідають в NASA, цей політ може сприяти розробці захисних заходів для збереження здоров'я космонавтів під час тривалих космічних місій.

"Тварини, і зокрема люди, покладаються на мікроби, щоб підтримувати здорову травну та імунну системи. Ми не до кінця розуміємо, як космічний політ впливає на ці корисні взаємодії", — підкреслила головний дослідник експерименту Джеймі Фостер.

Разом з кальмарами на МКС відправляться п'ять тисяч і тихоходок, яких ще називають "водяними ведмедями". Мікроскопічні тварини можуть переносити екстремальніші умови, тому вчені зможуть з'ясувати, як вони реагують і пристосовуються до екстремальних умов.

"Одна з речей, яку ми справді хочемо зробити, — це зрозуміти, як тихоходки виживають і розмножуються в цих середовищах, і чи можемо ми дізнатися щось про трюки, які вони використовують, і адаптувати їх для захисту космонавтів", — цитує ВВС іншого дослідника Томаса Бутбу.

[ + – ] тварини NASA Фото: space.com

Раніше Фокус повідомляв, що NASA офіційно повертається на Венеру. Вчені хочуть відправити дві нові місії, щоб більше дізнатися про те, як атмосфера планети перетворилася на справжній пекельний світ.

Також Фокус розповідав, що NASA готує до запуску найпотужніший космічний телескоп. Запуск телескопа запланований на 31 жовтня 2021 року з стартового комплексу ELA-3 Європейського космодрому у Французькій Гвіані, і він допоможе вченим по-новому досліджувати космос.