30 лет спустя. NASA официально возвращается на Венеру

Ученые хотят отправит две новые миссии, чтобы больше узнать о том, как атмосфера планеты превратилась в настоящий адский мир.

Для исследовани были выбраны две миссии космической программы Discovery: DAVINCI +, которая погрузится в плотную атмосферу Венеры, чтобы узнать больше о ее изменениях с течением времени и VERITAS, который будет использовать радар для детального картирования поверхности планеты с орбиты, пишет Space.com.

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"Мы надеемся, что эти миссии улучшат наше понимание того, как эволюционировала Земля и почему она в настоящее время пригодна для жизни, в то время как другие планеты в нашей Солнечной системе — нет. Планетология имеет решающее значение для ответа на ключевые вопросы, которые возникают у многих людей, например, одни ли мы в мире? К каким последствиям могут привести эти две миссии? Это действительно захватывающий момент", — рассказал Билл Нельсон, астронавт и глава администрации NASA.

Стоимость миссий Discovery составляет 500 миллионов долларов, без учета затрат на ракету-носитель и операции миссии. Обе миссии запустят на Венеру между 2028 и 2030 годами, и будут включать демонстрацию технологий, а также основных научных компонентов.

На VERITAS установят Deep Space Atomic Clock-2, преемник аналогичной технологии, запущенной на околоземную орбиту в июне 2019 года.

"Сверхточный тактовый сигнал, генерируемый с помощью этой технологии, поможет обеспечить автономные маневры космического корабля и улучшить наблюдения в области радиотехники", — отмечают ученые NASA.

Миссия VERITAS попытается составить как карту поверхности планеты, чтобы больше узнать о ее геологической истории, так и карту инфракрасного излучения с ее поверхности, чтобы выяснить, из чего она состоит.

На DAVINCI+ разместят спектрометр Compact Ultraviolet to Visible Imaging Spectrometer (CUVIS), который будет выполнять измерения ультрафиолетового света с высоким разрешением с помощью нового прибора, основанного на оптике произвольной формы.

Эти наблюдения необходимы для определения характера неизвестного ультрафиолетового поглотителя в атмосфере Венеры, который поглощает до половины поступающей солнечной энергии.

"Используя передовые технологии, которые NASA разработало и усовершенствовало за многие годы миссий и космических программ, мы открываем новое десятилетие Венеры, чтобы понять, как планета, похожая на Землю, превратилась в адский мир", — заключили специалисты.