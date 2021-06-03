30 років по тому. NASA офіційно повертається на Венеру
Вчені хочуть відправити дві нові місії, щоб більше дізнатися про те, як атмосфера планети перетворилася на справжній пекельний світ.
Для дослідження були обрані дві місії космічної програми Discovery: DAVINCI+, яка зануриться в щільну атмосферу Венери, щоб дізнатися більше про її зміни з плином часу і VERITAS, який буде використовувати радар для детального картування поверхні планети з орбіти, пише Space.com.
"Ми сподіваємося, що ці місії поліпшать наше розуміння того, як еволюціонувала Земля і чому вона зараз придатна для життя, тоді як інші планети в нашій Сонячній системі — ні. Планетологія має вирішальне значення для відповіді на ключові питання, які виникають у багатьох людей, наприклад, чи одні ми у світі? До яких наслідків можуть привести ці дві місії? Це дійсно захопливий момент", — розповів Білл Нельсон, астронавт і глава адміністрації NASA.
Вартість місій Discovery становить 500 мільйонів доларів, без урахування витрат на ракету-носій та операції місії. Обидві місії запустять на Венеру між 2028 і 2030 роками, і будуть включати демонстрацію технологій, а також основних наукових компонентів.
На VERITAS встановлять Deep Space Atomic Clock-2, наступник аналогічною технологією, запущеною на навколоземну орбіту у червні 2019 року.
"Надточний тактовий сигнал, що генерується за допомогою цієї технології, допоможе забезпечити автономні маневри космічного корабля і поліпшити спостереження у сфері радіотехніки", — зазначають вчені NASA.
Місія VERITAS спробує скласти як карту поверхні планети, щоб більше дізнатися про її геологічної історії, так і карту інфрачервоного випромінювання з її поверхні, щоб зʼясувати, з чого вона складається.
На DAVINCI+ розмістять спектрометр Compact Ultraviolet to Visible Imaging Spectrometer (CUVIS), який буде виконувати вимірювання ультрафіолетового світла з високою роздільною здатністю за допомогою нового приладу, заснованого на оптиці довільної форми.
Ці спостереження необхідні для визначення характеру невідомого ультрафіолетового поглинача в атмосфері Венери, який поглинає до половини сонячної енергії, яка надходить.
"Використовуючи передові технології, які NASA розробило і вдосконалило за багато років місій і космічних програм, ми відкриваємо нове десятиліття Венери, щоб зрозуміти, як планета, схожа на Землю, перетворилася на пекельний світ", — зазначили фахівці.