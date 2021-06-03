NASA отправит на МКС мальков кальмаров и микроскопических животных (фото)

Ученые хотят отправить животных на борту ракеты Space X Falcon 9, чтобы понять, как именно они воспримут космический полет.

В четверг, 3 июня, агентство NASA отправит на Международную космическую станцию сотню мальков кальмаров и пять тысяч микроскопических животных.

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Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что существа вместе с другим оборудованием для экспериментов отправят на МКС на борту ракеты SpaceX Falcon 9.

По словам журналистов, мальков кальмаров будут использовать в рамках исследования влияния космического полета на полезные взаимодействия между микробами и животными, поскольку у этих существ есть иммунная система, аналогичная иммунной системе человека.

Более того, как рассказывают в NASA, данный полет может способствовать разработке защитных мер для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических миссий.

"Животные, в том числе люди, полагаются на микробы, чтобы поддерживать здоровую пищеварительную и иммунную системы. Мы не до конца понимаем, как космический полет влияет на эти полезные взаимодействия", — подчеркнула главный исследователь эксперимента Джейми Фостер.

Вместе с кальмарами на МКС отправятся пять тысяч тихоходок, которых еще называют "водяными медведями". Микроскопические животные могут переносить более экстремальные условия, поэтому ученые смогут выяснить, как они реагируют и адаптируются к экстремальным условиям.

"Одна из вещей, которую мы действительно хотим сделать, — это понять, как тихоходки выживают и размножаются в этих средах, и можем ли мы узнать что-нибудь о трюках, которые они используют, и адаптировать их для защиты космонавтов", — цитирует ВВС другого исследователя Томаса Бутби.

[ + – ] Животные NASA Фото: space.com

Ранее Фокус сообщал, что NASA официально возвращается на Венеру. Ученые хотят отправит две новые миссии, чтобы больше узнать о том, как атмосфера планеты превратилась в настоящий адский мир.

Также Фокус рассказывал, что NASA готовит к запуску самый мощный космический телескоп. Запуск телескопа запланирован на 31 октября 2021 года со стартового комплекса ELA-3 Европейского космодрома во Французской Гвиане, и он поможет ученым по-новому исследовать космос.