Российский модуль "Наука" едва не повредил МКС после стыковки (видео)

Из-за незапланированного запуска двигателей модуля "Наука" произошло смещение МКС с ориентации. Движение станции стало стабильным после вмешательства наземных команд.

У российского модуля "Наука" после стыковки с МКС незапланированно включились двигатели, что могло вызвать проблемы в работе космической станции, сообщает пресс-служба NASA.

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Российские космонавты в составе экипажа на Международной космической станции сообщили, что двигатели пристыковавшегося накануне модуля "Наука" незапланированно включились. Специалистам пришлось запускать двигатели модуля "Звезда".

По данным NASA, из-за незапланированного запуска модуля "Наука" после стыковки произошло смещение Международной космической станции с ориентации. Наземные команды восстановили контроль над ней, и после чего движение МКС стало стабильным.

Неполадки при стыковке могли вызвать проблемы в работе станции, но сейчас ситуация нормализовалась, утверждают в NASA. Экипажу ничего не угрожает.

"Члены экипажа находятся в безопасности и отменят свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля "Наука", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

В "Роскосмосе" заявили, что работа двигателей была связана с процессом перевода из полетного режима в режим "состыкован с МКС". После нормализации ситуации основатель SpaceX Илон Маск поздравил главу Роскосмоса со стыковкой многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

[ + – ] Стыковка модуля "Наука" с МКС

Ранее Фокус сообщал, что от МКС был отсоединен российский "Пирс". Его несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана. "Пирс" служил портом станции, принял более 70 различных капсул и поддерживал российских космонавтов, осуществляющих внекорабельную деятельность, или выходы в открытый космос.

Также Фокус рассказывал, что NASA отправила на МКС мальков кальмаров и микроскопических животных. Ученые планировали отправить животных на борту ракеты Space X Falcon 9, чтобы понять, как именно они воспримут полет.