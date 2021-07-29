Российский модуль "Наука" едва не повредил МКС после стыковки (видео)
Из-за незапланированного запуска двигателей модуля "Наука" произошло смещение МКС с ориентации. Движение станции стало стабильным после вмешательства наземных команд.
У российского модуля "Наука" после стыковки с МКС незапланированно включились двигатели, что могло вызвать проблемы в работе космической станции, сообщает пресс-служба NASA.
Российские космонавты в составе экипажа на Международной космической станции сообщили, что двигатели пристыковавшегося накануне модуля "Наука" незапланированно включились. Специалистам пришлось запускать двигатели модуля "Звезда".
По данным NASA, из-за незапланированного запуска модуля "Наука" после стыковки произошло смещение Международной космической станции с ориентации. Наземные команды восстановили контроль над ней, и после чего движение МКС стало стабильным.
Неполадки при стыковке могли вызвать проблемы в работе станции, но сейчас ситуация нормализовалась, утверждают в NASA. Экипажу ничего не угрожает.
"Члены экипажа находятся в безопасности и отменят свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля "Наука", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
В "Роскосмосе" заявили, что работа двигателей была связана с процессом перевода из полетного режима в режим "состыкован с МКС". После нормализации ситуации основатель SpaceX Илон Маск поздравил главу Роскосмоса со стыковкой многоцелевого лабораторного модуля "Наука".
Ранее Фокус сообщал, что от МКС был отсоединен российский "Пирс". Его несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана. "Пирс" служил портом станции, принял более 70 различных капсул и поддерживал российских космонавтов, осуществляющих внекорабельную деятельность, или выходы в открытый космос.
Также Фокус рассказывал, что NASA отправила на МКС мальков кальмаров и микроскопических животных. Ученые планировали отправить животных на борту ракеты Space X Falcon 9, чтобы понять, как именно они воспримут полет.