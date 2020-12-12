Новая авария на МКС: российским космонавтам угрожает нехватка кислорода

На Международной космической станции снова не все в порядке: зафиксирована утечка кислорода.

На Международной космической станции проблемы с давлением — в итоге не функционирует система получения кислорода "Электрон-ВМ".

О чрезвычайной ситуации стало известно во время переговоров, которые российские космонавты вели с Центром управления полетом, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно докладу космонавта Сергея Рыжикова, "Электрон" перестал работать примерно в 12 часов дня 12 декабря. Причиной выхода системы из строя космонавты считают проблемы с давлением кислорода.

Подобные проблемы (падение давления, утечки кислорода) на МКС за последние два месяца в российском сегменте МКС (в модуле "Звезда") отмечалась уже не менее пяти раз, правда, поломки не были критическими и жизнь и здоровье экипажа не оказывались под угрозой — по крайней мере, так информировал "Роскосмос".

Дублирующая "Электрон-ВМ" система получения кислорода расположена в другом сегменте космической станции, за который отвечают США.

Попытки найти и устранить источники утечки воздуха в российском модуле "Звезда" ведутся с августа 2020 года, причиной разгерметизации указывают долгий срок службы станции. Сообщалось о том, что место утечки обнаружено, однако как позже стало понятно, проблема окончательно не решена.

Впрочем, в "Роскосмосе" заявляют, что модули МКС могут проработать еще продолжительное время — и даже дольше, чем гарантийные сроки.

В американском сегменте также возникают подобные нештатные ситуации — тогда экипажу NASA приходится даже перебираться в российский сегмент.