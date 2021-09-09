В российском сегменте МКС произошел пожар

В модуле "Звезда" прозвучала пожарная сигнализация, а сами астронавты увидели задымление и почувствовали запах гари. Наличие вредных веществ показали и приборы.

В модуле Международной космической станции (МКС) "Звезда", который находится под управлением астронавтов из РФ, произошел пожар. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на переговоры экипажа, которые транслирует Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

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О том, что в российском сегменте сработала сигнализация, сообщил Центру управления полетами, которое находится в Московской области, астронавт Олег Новицкий. Произошло это около 5.00 по киевскому времени, экипаж увидел дым и почувствовал запах сгоревшего пластика и электроники.

В конце концов приборы начали показывать наличие вредных веществ рядом с медицинским шкафом. Позже запах проник на американский модуль через вентиляцию.

Из Центра управления полетами пришла рекомендация открыть панели в месте, где был обнаружен дым, и осмотреть пространство за ними. Найти источник запаха и дыма в итоге так и не удалось. Чтобы избавиться от запаха, астронавты включили фильтр для очистки атмосферы от вредных примесей.

В то же время, как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", из-за задымления экипаж не прекратил готовиться выйти в открытый космос, который должен состояться в этот день.

Ранее сообщалось, что в июле у российского модуля "Наука" после стыковки с МКС незапланированно включились двигатели, что могло вызвать проблемы в работе космической станции. Из-за запуска двигателей произошло смещение МКС с ориентации, стабильное движение восстановили лишь после вмешательства наземных команд.

Напомним также, что в конце 2020 году в российском модуле возникли проблемы с давлением, из-за чего астронавтам из РФ не хватало воздуха.