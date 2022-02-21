Огонь и низкая гравитация. На МКС собираются выяснить, как тушить пожары в космосе

NASA хочет узнать, как бороться с пожарами в космосе и противостоять огню как на орбите, так и в будущих колониях на Луне и Марсе.

Огонь в космосе ведет себя иначе, чем на Земле. Низкая гравитация и изменение воздушных потоков меняют способ распространения огня в космосе и усложняют тушение пожаров. Поэтому NASA начинает серию экспериментов на МКС для того, чтобы выяснить как горят разные материалы в космической среде, для того чтобы выяснить, как распространяется огонь и как его лучше потушить, сообщает SciTechDaily.

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Новый проект имеет название Solid Fuel Ignition and Extinction (SoFIE). Он включает в себя несколько экспериментов на МКС для того, чтобы изучить поведение огня в космической среде.

"Мы планируем создать свои поселения на Луне и Марсе, поэтому нам нужно иметь возможность жить там с минимальным риском. Понимание того, как распространяется пламя и как горят материалы в различных средах, имеет решающее значение для безопасности астронавтов", — говорит Пол Феркул, научный сотрудник проекта SoFIE в Исследовательском центре NASA имени Гленна в Кливленде.

С помощью проекта SoFIE NASA хочет выбрать материалы для скафандров и жилых помещений, которые будут более устойчивыми к огню. Также новые эксперименты помогут выяснить, как лучше тушить пожары в космосе.

"В условиях низкой гравитации огонь может вести себя неожиданно и может быть более опасным", — говорит Феркул.

[ + – ] Чтобы продемонстрировать рост и угасание пламени в космосе, несколько лет назад на МКС была сожжена синтетическая смола. Верхний ряд показывает, как пламя растет, а нижний ряд показывает, как оно гаснет Фото: NASA

Уникальная среда на МКС позволит изучить поведение огня в космосе, чтобы потом создать модели его поведения в условиях Луны и Марса.

"В рамках новых экспериментов мы выясним, как разные материалы воспламеняются и горят в космосе, а также как лучше потушить пожар", — говорит Лорен Браун из Исследовательского центра NASA имени Гленна.

[ + – ] Астронавт Томас Маршберн настраивает камеру для сжигания материалов, чтобы начать эксперименты проекта SoFIE Фото: NASA

Проект SoFIE состоит из пяти исследований по изучению воспламеняемости плексигласа, тканей на основе хлопка и других материалов, которые обычно используются в космических полетах.

Residence Time Driven Flame Spread. В рамках этого эксперимента ученые хотят изучить распространение огня. Изменяя толщину тестовых материалов, ученые могут понять, когда огонь разгорится, а когда погаснет.

Narrow Channel Apparatus. В этом эксперименте исследуют распространение огня по толстым плоским поверхностям.

Growth and Extinction Limit. Этот эксперимент должен показать, как растет и угасает огонь над поверхностью твердой сферы. Это улучшит понимание того, как толстые и круглые материалы нагреваются внутри и как воздушный поток вокруг сферы влияет на распространение пламени.

Material Ignition and Suppression Test. Это исследование должно показать также как происходит воспламенение разных материлаов и как эти материалы могут противостоять пламени.

Spacecraft Materials Microgravity Research on Flammability. Это исследование направлено на изучение воспламеняемости материалов космических кораблей в условиях микрогравитации.

По словам представителей NASA, новое исследование в космосе, может также дать новые знания, которые можно использовать на Земле. Эти эксперименты могут показать какие материли лучше использовать в человеческих постройках или транспортных средствах, чтобы они были более устойчивыми к огню. Изучение поведения огня в космосе NASA планирует проводить до ноября 2025 года.

Напоминаем, что в NASA обнародовали точную дату, когда МКС отправится на "кладбище космических кораблей". Это случится уже менее, чем через 10 лет.

В то же время Китай завершит строительство своей космической орбитальной станции "Тяньгун" уже в 2022 году. К основному модулю "Тяньхэ" китайцы отправят еще два модуля, которые вместе составят полноценный национальный космический форпост Китая на орбите Земли.

Напоминаем также, что американский актер Том Круз собирается снять первый американский фильм в космосе на МКС. Астронавт NASA Виктор Гловер предупредил актера, что он может столкнуться там с не очень приятными ощущениями.