Вогонь і низька гравітація. На МКС збираються з'ясувати, як гасити пожежі в космосі

NASA хоче дізнатися, як боротися з пожежами в космосі та протистояти вогню як на орбіті, так і в майбутніх колоніях на Місяці та Марсі.

Вогонь у космосі поводиться інакше, ніж Землі. Низька гравітація та зміна повітряних потоків змінюють спосіб поширення вогню в космосі й ускладнюють гасіння пожеж. Тому NASA починає серію експериментів на МКС для того, щоб з'ясувати, як горять різні матеріали в космічному середовищі, для того, щоб з'ясувати, як поширюється вогонь і як його краще загасити, повідомляє SciTechDaily.

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Новий проєкт має назву Solid Fuel Ignition and Extinction (SoFIE). Він включає кілька експериментів на МКС для того, щоб вивчити поведінку вогню в космічному середовищі.

"Ми плануємо створити свої поселення на Місяці та Марсі, тому нам потрібно мати можливість жити там із мінімальним ризиком. Розуміння того, як поширюється полум'я та як горять матеріали в різних середовищах, має вирішальне значення для безпеки астронавтів", — каже Пол Феркул, науковий співробітник проєкту SoFIE в Дослідницькому центрі NASA імені Гленна в Клівленді.

За допомогою проєкту SoFIE NASA хоче вибрати матеріали для скафандрів і житлових приміщень, які будуть стійкішими до вогню. Також нові експерименти допоможуть з'ясувати, як краще гасити пожежі в космосі.

"В умовах низької гравітації вогонь може поводитися несподівано та бути небезпечнішим", — говорить Феркул.

[ + – ] Щоб продемонструвати зростання та згасання полум'я в космосі, кілька років тому на МКС було спалено синтетичну смолу. Верхній ряд показує, як полум'я росте, а нижній ряд показує, як воно гасне Фото: ISS

Унікальне середовище на МКС дозволить вивчити поведінку вогню в космосі, щоб потім створити моделі поведінки в умовах Місяця та Марса.

"У межах нових експериментів ми з'ясуємо, як різні матеріали спалахують і горять у космосі, а також як краще загасити пожежу", — говорить Лорен Браун із Дослідницького центру NASA імені Гленна.

[ + – ] Астронавт Томас Маршберн налаштовує камеру для спалювання матеріалів, щоб розпочати експерименти проекту SoFIE Фото: ISS

Проєкт SoFIE складається з п'яти досліджень із вивчення запалення плексигласу, тканин на основі бавовни й інших матеріалів, які зазвичай використовуються в космічних польотах.

Residence Time Driven Flame Spread. У межах цього експерименту вчені бажають вивчити поширення вогню. Змінюючи товщину тестових матеріалів, учені можуть зрозуміти, коли вогонь розгориться, а коли згасне.

Narrow Channel Apparatus. У цьому експерименті досліджують поширення вогню по товстих плоских поверхнях.

Growth and Extinction Limit. Цей експеримент має показати, як росте та згасає вогонь над поверхнею твердої сфери. Це покращить розуміння того, як товсті та круглі матеріали нагріваються всередині та як повітряний потік навколо сфери впливає на поширення полум'я.

Material Ignition and Suppression Test. Це дослідження має показати, як відбувається запалення різних матеріалів і як ці матеріали можуть протистояти полум'ю.

Spacecraft Materials Microgravity Research on Flammability. Це дослідження спрямоване на вивчення займистості матеріалів космічних кораблів за умов мікрогравітації.

За словами представників NASA, нове дослідження в космосі може також дати нові знання, які можна використовувати на Землі. Ці експерименти можуть показати, які матеріали краще використовувати в людських будівлях або транспортних засобах, щоб вони були більш стійкими до вогню. Вивчення поведінки вогню в космосі NASA планує проводити до листопада 2025 року.

Нагадуємо, що в NASA оприлюднили точну дату, коли МКС вирушить на "цвинтар космічних кораблів". Це станеться вже менше, ніж за 10 років.

Водночас Китай завершить будівництво своєї космічної орбітальної станції "Тяньгун" уже в 2022 році. До основного модуля "Тяньхе" китайці відправлять ще два модулі, які разом становитимуть повноцінний національний космічний форпост Китаю на орбіті Землі.

Нагадуємо також, що американський актор Том Круз має намір зняти перший американський фільм у космосі на МКС. Астронавт NASA Віктор Гловер попередив актора, що він може зіткнутися там із не дуже приємними відчуттями.