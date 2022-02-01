"Там жахливо пахне". Астронавт попередив Тома Круза, що зняти фільм на МКС нелегко

Американський актор вирішив зняти фільм на Міжнародній космічній станції, але астронавт NASA Віктор Гловер попередив його, що на станції є специфічні запахи.

Астронавт NASA Віктор Гловер, який жив і працював на МКС з листопада 2020 по травень 2021 року, розповів американському актору Тому Крузу, як це — жити в космосі. Круз має намір зняти перший американський фільм на МКС, і Гловер попередив його, що насамперед потрібно звикнути до постійного неприємного запаху, повідомляє Futurism.

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Віктор Гловер відправився на МКС на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX 16 листопада 2020, а 2 травня 2021 він і його колеги повернувся назад на Землю. Астронавт поділився своїми враженнями з актором Томом Крузом про досвід перебування на орбітальній станції, а також про відчуття, які чекають на актора в космосі. Круз домовився з компанією Ілона Маска, що йому допоможуть у реалізації його амбітного проєкту — зняти перший американський бойовик у космосі.

Це інтерв'ю астронавта й актора записали ще в листопаді минулого року, але в NASA лише зараз його оприлюднили.

"Коли ви потрапляєте на МКС, ви відчуваєте найсильніший запах, який будь-коли відчували, потім ви до нього звикаєте, але це дуже незвичайний досвід", — відповів Гловер на запитання Круза про те, як це жити на МКС.

За словами Гловера, у модулі, де знаходяться тренажери для тренувань, розташований і туалет.

"Це найбільш смердючий модуль", — каже астронавт. "Там змішуються різні запахи, пахне і роздягальнею, і лікарнею".

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На питання Круза, як це літати на ракеті Falcon 9 від SpaceX, Гловер відповів, що це дуже якісна ракета.

"Вона плавно злітає, але це все одно схоже на стрибок вгору. Коли ми дісталися позначки 100 км (вважається, що тут починається космос — прим. ред.), ми всі почали посміхатися. Це неймовірні відчуття", — говорить Гловер.

Щодо виходу у відкритий космос, то астронавт попередив Круза, що це нелегка прогулянка.

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"У відкритому космосі ви летите в костюмі, який разом із вашим тілом може важити до 500 кг, при цьому ви рідко рухаєте ногами. Це схоже на відчуття, як, ніби ви пробігли дві марафонські дистанції, але на руках", — каже Гловер.

Щодо повернення на Землю, то астронавт розповів цікаву історію.

"Я знову відчув земне тяжіння, я відчув свою реальну вагу і тільки тоді я зрозумів, що мені потрібно терміново попісяти. Я вперше відчув вагу свого сечового міхура і це було незвичайне відчуття", — каже Гловер.

Нагадуємо, що в жовтні минулого року російська акторка Юлія Пересільд і режисер Клім Шипенко провели на МКС понад 10 днів. Вони знімали перший в історії фільм у космосі.