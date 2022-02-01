"Там ужасно пахнет". Астронавт предупредил Тома Круза, что снять фильм на МКС нелегко

Американский актер решил снять фильм на Международной космической станции, но астронавт NASA Виктор Гловер предупредил его, что на станции специфические запахи.

Астронавт NASA Виктор Гловер, который жил и работал на МКС с ноября 2020 по май 2021 года, рассказал американскому актеру Тому Крузу каково это – жить в космосе. Круз собирается снять первый американский фильм на МКС, и Гловер предупредил его, что в первую очередь нужно привыкнуть к постоянному неприятному запаху, сообщает Futurism.

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Виктор Гловер отправился на МКС на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX 16 ноября 2020 года, а 2 мая 2021 года он и его коллеги вернулся обратно на Землю. Астронавт поделился своими впечатления с актером Томом Крузом об опыте пребывания на орбитальной станции, а также об ощущениях, которые ждут актера в космосе. Круз договорился с компанией Илона Маска о том, что ему помогут в реализации его амбициозного проекта – снять первый американский боевик в космосе.

Это интервью астронавта и актера записали еще в ноябре прошлого года, но в NASA только сейчас его обнародовали.

"Когда вы попадаете на МКС, вы ощущаете самый сильный запах, который когда-либо ощущали, потом вы к нему привыкаете, но это очень необычный опыт", — ответил Гловер на вопрос Круза о том, каково это – жить на МКС.

По словам Гловера, в модуле, где находятся тренажеры для тренировок расположен и туалет.

"Это самый вонючий модуль", — говорит астронавт. "Там смешиваются разные запахи, пахнет и раздевалкой, и больницей".

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На вопрос Круза, как это летать на ракете Falcon 9 от SpaceX, Гловер ответил, что это очень высококачественная ракета.

"Она плавно взлетает, но это все равно похоже на прыжок ввысь. Когда мы добрались до отметки в 100 км (считается, что здесь начинается космос – прим.ред.), мы все начали улыбаться. Это невероятные ощущения", — говорит Гловер.

Что касается выхода в открытый космос, то астронавт предупредил Круза, что это нелегкая прогулка.

[ + – ] Том Круз собирается снят ьна МКС первый американский фильм в космосе Фото: wikipedia

"В открытом космосе вы летите в костюме, который вместе с вашим телом может весить до 500 кг, при этом вы редко двигаете ногами. Это похоже на ощущение, как, если бы вы пробежали две марафонские дистанции, но на руках", — говорит Гловер.

Что касается возвращения на Землю, то астронавт рассказал интересную историю.

"Я снова ощутил земное притяжение, я ощутил свой реальный вес и только тогда я понял, что мне нужно срочно пописать. Я впервые почувствовал вес своего мочевого пузыря и это было необычное ощущение", — говорит Гловер.

Напоминаем, что в октябре прошлого года российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС более 10 дней. Они снимали первый в истории фильм в космосе.