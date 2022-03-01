МКС без Росії. NASA має варіанти, як утримати станцію на орбіті без росіян

Якщо Росія піде зі співпраці з підтримки життєздатності Міжнародної космічної станції, то NASA це переживе.

Росія може припинити співпрацю із західними країнами на МКС через санкції, які були запроваджені через вторгнення в Україну. Але утримати станцію на орбіті Землі, чим займаються російські кораблі, зможуть кораблі компаній Northrop Grumman і SpaceX, повідомляє The Guardian.

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Зараз у NASA займаються пошуком варіантів, як забезпечити рух МКС на орбіті, якщо Росія залишить станцію. Але поки що явних ознак цього немає.

На МКС NASA займається підтримкою енергозабезпечення та життєзабезпечення станції, а Роскосмос відповідає за рух станції та підтримку її на стабільній орбіті за допомогою своїх комічних кораблів "Прогрес". Вони іноді вмикають свої двигуни, щоб підтримувати рух станції на висоті приблизно 400 км над Землею.

Занепокоєння NASA щодо можливого майбутнього МКС постало після заяви глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна про те, що Росія може припинити співпрацю з американцями на орбіті у відповідь на санкції США.

Кеті Людерс, керівниця програми пілотованих космічних польотів NASA заявила, що в такому разі космічні кораблі американських компаній Northrop Grumman і SpaceX можуть допомогти підтримувати станцію на орбіті.

[ + – ] Російські космонавти й астронавт NASA разом тренуються перед польотом на МКС у березні 2021 року. Але подібній співпраці може прийти кінець Фото: ISS

За словами Людерс, зараз на орбітальній станції все відбувається в штаному режимі, і немає жодних повідомлень про те, що Росія не зацікавлена в подальшій співпраці.

"Проте ми завжди шукаємо різні варіанти та компанії, які здійснюють доставку вантажів і астронавтів на орбіту та можуть нам у цьому допомогти", — говорить Людерс.

Наприклад, вантажний космічний корабель Cygnus компанії Northrop Grumman, який пристиковався до МКС 21 лютого, вперше зміг змінити напрямок руху станції без допомоги російських кораблів.

А глава компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у Twitter логотип своєї компанії у відповідь на риторичне запитання Рогозіна про те, хто врятує МКС від неконтрольованого сходу з орбіти.

МКС за весь час свого існування пережила деякі геополітичні суперечності. Наприклад, співпраця США та Росії не припинилася після того, як РФ окупувала Крим у 2014 році. Але деякі експерти вважають, що вторгнення в Україну може прискорити припинення російсько-американських відносин на МКС.

Нагадуємо, що на МКС розпочався експеримент із вирощування рослин без ґрунту. Астронавти також перевірять, від чого старіє шкіра в умовах низької гравітації та як упливають ліки на ракові клітини.

Також на МКС збираються з'ясувати, як гасити пожежі в космосі. NASA хоче дізнатися, як протистояти вогню як на орбіті, так і в майбутніх колоніях на Місяці та Марсі.

Фокус також писав про те, що в NASA назвали точну дату, коли МКС вирушить на "цвинтар космічних кораблів".