Прямо в повітрі. На МКС розпочався експеримент із вирощування рослин без ґрунту

Астронавти також перевірять, від чого старіє шкіра в умовах мікрогравітації та як упливають ліки на клітини раку.

Космічний корабель Cygnus, на борту якого перебуває 3700 кг обладнання для наукових досліджень і вантажів, досяг Міжнародної космічної станції в понеділок, 21 лютого 2022 року, менш ніж через два дні після його запуску. НАСА повідомило, що постачання також містить інгредієнти для експериментів із вирощування рослин без ґрунту. Про це йдеться в повідомленні НАСА у Twitter.

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"Космічний корабель Cygnus був пристикований до МКС. На його борту — обладнання для експериментів, включаючи вирощування рослин без ґрунту", — йдеться в повідомленні НАСА.

[ + – ] Повідомлення НАСА про захоплювання Cygnus

Одним із найяскравіших аспектів місії є тестування методів гідропоніки й аеропоніки для вирощування рослин. Це дозволить ученим спостерігати за зростанням коренів за допомогою відео та статичних зображень, пишуть закордонні ЗМІ.

Також астронавти з'ясовуватимуть, яким чином ліки впливають на клітини раку молочної залози та простати та як відбувається прискорене старіння шкіри за умов мікрогравітації.

Космічний корабель Cygnus компанії Northrop Grumman був запущений у суботу, 19 лютого 2022 року, на ракеті Antares із космодрому НАСА Wallops Flight Facility у Вірджинії. Через менше двох діб, астронавт НАСА Раджа Чарі разом із астронавткою НАСА Кайлою Беррон як підстраховку захопили Cygnus.

Після захоплювання Cygnus центр управління польотами в Г'юстоні відправить наземні команди для повороту станції маніпулятора та встановлення його на звернений до Землі порт модуля МКС Unity.

Це 17-а комерційна місія Northrop Grumman із доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію для НАСА.

Раніше Фокус повідомляв, що НАСА з'ясовує, як можна боротися з пожежами в космосі, та проводить відповідні експерименти на борту МКС.

Китай запланував до кінця 2022 року завершити складання своєї першої національної космічної орбітальної станції "Тяньгун". До основного модуля "Тяньхе" приєднається ще два модулі "Веньтянь" і "Ментянь".

Космічний політ змінює мозок астронавтів – це вчені з'ясували шляхом сканування.