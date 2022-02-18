Він стає іншим: вчені з'ясували, що космічний політ змінює мозок астронавтів

За словами вчених, тривале перебування в космосі може "перепрограмувати" мозок людини.

Міжнародна група вчених під керівництвом Андрія Дорошина з Університету Дрекселя у Філадельфії, США, з'ясувала, що в астронавтів, які провели в космосі майже пів року, змінився мозок протягом кількох місяців після їхнього повернення на Землю, повідомляє Forbes.

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Вчені просканували мозок 12 астронавтів Європейського космічного агентства та агенції Роскосмос, які провели в космосі в середньому 172 дні. Аналіз мозку космічних мандрівників проводили перед польотом, одразу після приземлення та через кілька місяців їхнього перебування на Землі.

За словами Андрія Дорошина, в результаті дослідження вчені виявили зміни в нейронних зв'язках у галузях моторної кори головного мозку, яка відповідає за планування, контроль та виконання рухів людини. Ця область мозку змінює схему переміщення астронавтів в космосі, щоб вони могли адаптуватися до невагомості.

Також вчені помітили, що змінилося мозолисте тіло, частина мозку, яка з'єднує дві півкулі і є сполучною частиною мозку. Вона розширилася через космічний політ. За словами вчених, це просто зміна форми, а несправжня зміна структури.

[ + – ] Топографія моторної кори головного мозку людини Фото: wikipedia

"У моторній корі головного мозку створюються команди для рухів людини. У невагомості астронавту потрібно змінювати та адаптувати свої рухи до умов космосу, порівнюючи з тим, як це відбувається на Землі. Дослідження показало, що мозок астронавтів, можна сказати, перепрограмувався", — каже Дорошін.

Це не перше дослідження, спрямоване на вивчення впливу космічних подорожей на людину. У NASA виділили кілька основних проблем, на які можуть натрапити астронавти під час тривалого перебування в космосі. Особливо це стосується подорожі на Марс.

Сильний вплив радіації, який може спричинити рак або інші проблеми зі здоров'ям;

Перебування в замкненому просторі тривалий час може вплинути на настрій та спричинити стрес, порушення сну;

Проблеми зі здоров'ям можуть виникнути через дефіцит необхідних поживних речовин, тому що не буде свіжих продуктів;

Астронавтам доведеться справлятися самостійно з проблемами, зокрема з пов'язаними зі здоров'ям, через те, що з Землі їм не зможуть допомогти;

Зміна гравітаційних полів може негативно вплинути на роботу серця, стан кісток і м'язів астронавтів;

У новому для себе середовищі перебування в астронавтів взагалі може змінитися стан імунної системи, що підвищує ризик захворювань;

Ще однією серйозною проблемою є м'язова атрофія. Астронавти, які проводять у космосі від 5 до 11 днів, можуть втратити 20% м'язової маси.

Нагадуємо, що вчені запропонували новий спосіб, як уберегти астронавтів від стресу та проблем зі здоров'ям під час польоту на Марс. Їх потрібно занурити у тривалий сон.