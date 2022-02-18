Он становится другим: ученые выяснили, что космический полет изменяет мозг астронавтов

По словам ученых, долгое пребывание в космосе может "перепрограммировать" мозг человека.

Международная группа ученых под руководством Андрея Дорошина из Университета Дрекселя в Филадельфии, США, выяснила, что у астронавтов, которые провели в космосе почти полгода изменился мозг в течение нескольких месяцев после их возвращения на Землю, сообщает Forbes.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ученые просканировали мозг 12 астронавтов Европейского космического агентства и агентства Роскосмос, которые провели в космосе в среднем 172 дня. Анализ мозга космических путешественников проводили перед полетом, сразу после приземления и через несколько месяцев их пребывания на Земле.

По словам Андрея Дорошина, в результате исследования ученые выявили изменения в нейронных связях в областях моторной коры головного мозга, которая отвечает за планирование, контроль и выполнение движений человека. Эта область мозга меняет схему перемещения астронавтов космосе, чтобы они могли адаптироваться к невесомости.

Также ученые заметили, что изменилось мозолистое тело, часть мозга, которая соединяет два полушария и служит связующей частью мозга. Она расширилась из-за космического полета. По словам ученых, это просто изменение формы, а ненастоящее изменение структуры.

[ + – ] Топография моторной коры головного мозга человека Фото: wikipedia

"В моторной коре головного мозга создаются команды для движений человека. В невесомости астронавту нужно менять и адаптировать свои движения к условиям космоса, по сравнению с тем, как это происходит на Земле. Исследование показало, что мозг астронавтов, можно сказать, перепрограммировался", — говорит Дорошин.

Это не первое исследование, направленное на изучение влияния космических путешествий на человека. В NASA выделили несколько основных проблем, с которыми могут столкнуться астронавты во время длительного пребывания в космосе. Особенно это касается путешествия на Марс.

Сильное воздействие радиации, которое может вызвать рак или другие проблемы со здоровьем;

Пребывание в замкнутом пространстве длительное время может повлиять на настроение и вызвать стресс, нарушение сна;

Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за дефицита необходимых питательных веществ, потому как не будет свежих продуктов;

Астронавтам придется справляться самостоятельно с возникшими проблемами, в том числе и связанными со здоровьем, из-за того что с Земли им не смогут помочь;

Изменение гравитационных полей могут негативно сказаться на работе сердца, состоянии костей и мышц астронавтов;

В новой для себя среде пребывания у астронавтов вообще может измениться состояние иммунной системы, что повышает риск заболеваний;

Еще одной серьезной проблемой является мышечная атрофия. Астронавты, которые проводят в космосе от 5 до 11 дней могут потерять 20% мышечной массы.

Напоминаем, что ученые предложили новый способ, как уберечь астронавтов от стресса и проблем со здоровьем во время полета на Марс. Их нужно погрузить в длительный сон.