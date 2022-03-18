Генеральная репетиция. Ракету SLS с кораблем Orion выкатили на стартовую площадку

Генеральная репетиция начнется 3 апреля 2022 года, и будет остановлена за 10 секунд до запуска ракеты SLS.

Первую ракету системы SLS выкатили на стартовую площадку Космического центра Кеннеди для генеральной репетиции обратного отсчета перед ее долго откладывавшимся запуском этим летом в рамках беспилотной миссии лунной программы Artemis 1, сообщает Space News.

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Гусеничный транспортер с мобильной пусковой платформой, на которой находится SLS, выехал из здания сборочного ангара. Он преодолел 6,8 км до стартового комплекса 39B и прибыл туда около 4 часов утра по местному времени, 18 марта 2022 года.

[ + – ] Ракета SLS на стартовой площадке

НАСА свернуло начальный этап развертывания, когда транспортер остановился для проверки и реконфигурации, чтобы отпраздновать это событие. Сотрудники и гости собрались возле транспортера, чтобы сфотографироваться и послушать лекцию администратора НАСА Билла Нельсона и музыку студенческой группы.

"Нет сомнений, что мы живем в золотую эру космических исследований, открытий и изобретательности в космосе, и все начинается с Artemis 1, которая продемонстрирует приверженность и способность НАСА расширить присутствие человечества на Луне и за ее пределы" — сказал Нельсон.

Теперь, когда SLS находится на стартовой площадке, должна стартовать генеральная репетиция. Она начнется с подключения транспортера к интерфейсам на стартовой площадке и проведения испытаний различных систем.

Основную ступень SLS будет заполнят жидким кислородом и жидким водородным топливом, и пройдет обратный отсчет, который остановится примерно через T-10 секунд, как раз перед тем, как должны загореться двигатели основной ступени.

Процесс заправки займет восемь часов по сравнению с двумя с половиной для шаттла из-за больших баков и добавления разгонного блока.

Генеральная репетиция запланирована на 3 апреля. Примерно через полторы недели транспортер откатят обратно в здание сборки транспортных средств для для работ по корректировке после испытаний на площадке и для окончательной подготовки, а затем выкатят обратно на площадку для Artemis. Запуск состоится не ранее июня 2022 года.

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