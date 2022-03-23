Видна из космоса: NASA показало, как выглядит ракета Space Launch System с высоты 620 км (фото)
Новая ракета, которая предназначена для отправки человека на Луну, настолько огромна, что ее можно увидеть даже из космоса.
Еще 18 марта специалисты NASA отправили ракету Space Launch System с космическим кораблем "Орион" для проведения предполетных испытаний. Но теперь появились снимки ракеты, которые сделал спутник Pléiades Neo, которым управляет европейская аэрокосмическая компания Airbus, сообщает Space.
Новая мега-ракета NASA отправилась на стартовую площадку в Космическом центре имени Кеннеди для проведения генеральной репетиции запуска. Учитывая тот факт, что компания Airbus также приняла участие в создании космического корабля "Орион", ее спутники также следят за результатами испытаний.
Спутник Pléiades Neo сделал снимки ракеты, стартовой площадки и прилегающей территории с высоты 620 км в высоком разрешении. На фотографиях видно действительно невероятные размеры ракеты-носителя, высота которой вместе с кораблем составляет 98 метров.
На создание новой ракеты ушло 10 лет и стоил этот процесс миллиарды долларов. Но теперь наконец-то все готово к первому старту. Хотя в NASA говорят, что это будет только проверка двигателей, а сам запуск ракеты в космос состоится не раньше мая 2022 года.
NASA в рамках трехэтапной программы "Артемида" хочет, чтобы первый с 1972 года человек ступил на поверхность Луны уже в 2026 году. Хотя и эта дата не является окончательной из-за проблем с финансированием.
Что касается первого запуска в рамках миссии "Артемида-1", то он должен был состоятся еще в феврале этого года. Но потом в космическом агентстве заявили о том, что требуются дополнительные тесты работоспособности всех систем ракеты и перенесли запуск на март 2022 года.
Теперь же известно, что генеральная репетиция запуска, без самого старта состоится 3 апреля. После этого ракета и космический корабль снова вернутся в сборочный ангар и будут ждать предполагаемого полета к Луне в мае этого года.
В рамках первой беспилотной миссии ракета вместе с кораблем отправятся на орбиту Луны и вернутся на Землю. Далее NASA планирует еще один запуск по этому же маршруту, но уже с экипажем. И только на третьем этапе миссии, ориентировочно в 2026 году, астронавты отправятся непосредственно на поверхность Луны.
Кстати, в NASA предложили каждому жителю Земли принять косвенное участие в первом полете ракеты Space Launch System. Фокус уже писал о том, как это можно сделать.