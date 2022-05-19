Марсианские будни. NASA рассказало, как двое астронавтов будут жить на Красной планете

Пока точно не известно, когда состоится первый полет на Красную планету, в NASA поделили своим видением будущей 30-дневной миссии.

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В американском космическом агентстве озвучили свои планы по будущему освоению космоса. И хотя человек пока не смог вернуться на Луну, все же NASA уже думает о первом полете на Марс. Специалисты NASA раскрыли первые подробности того, как может выглядеть 30-дневное пребывание на поверхности Марса первых двух астронавтов с Земли, сообщает Futurism.

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Пока что полет на Марс – это дело даже не этого десятилетия и возможно даже не следующего. Тем не менее в NASA уже готовят проекты путешествия на Красную планету и планы по пребыванию астронавтов на поверхности.

Во-первых, в NASA считают, что на Марс первых астронавтов доставит космический корабль, у которого будет гибридная двигательная установка, которая будет сочетать в себе химический и электрический двигатель.

[ + – ] В NASA считают, что на Марс первых астронавтов доставит космический корабль, у которого будет гибридная двигательная установка, которая будет сочетать в себе химический и электрический двигатель Фото: NASA

На Марс попадут только двое

Согласно плану NASA, двое членов экипажа после прилета останутся на орбите Марса, а двое спустятся вниз. Они это сделают с помощью специального посадочного аппарата, который будет нести марсианское транспортное средство, которое также будет выполнять функцию жилища и рабочего места для астронавтов, а также заранее заправленный подъемный аппарат, с помощью которого астронавты смогут вернуться обратно на орбиту.

В наполненном припасами и всем необходимым научным оборудованием марсианском вездеходе первые два астронавта проведут на Марсе 30 земных дней.

"Учитывая то, что на Марсе сила тяжести составляет примерно только треть земной, астронавтам придется некоторое время привыкать к новым условиям внутри транспортного средства и только потом выйти на поверхность", — говорит Курт Фогель из NASA.

[ + – ] На Марсе сила тяжести составляет примерно только треть земной, поэтому астронавтам придется некоторое время привыкать к новым условиям внутри транспортного средства и только потом выйти на поверхность Фото: New Atlas

Миссия на Марсе: от 30 до 500 дней

NASA планирует, что миссии на поверхности Марса могут длиться от 30 до 500 дней. Учитывая время полета к Марсу и обратно, вся миссия может занять от 2 лет до 916 дней. Поэтому, по словам Фогеля, 30 дней на Марсе являются пока что самым оптимальным вариантом, учитывая сколько будет стоить подобный полет. А это будет действительно астрономическая сумма.

NASA планирует воспользоваться всеми полученными знаниями во время исследования Луны на Марсе. Конечно, это произойдет после того, как люди вернутся на спутник Земли. И возможно это произойдет уже в 2026 году.

Пока что NASA только готовит к тестовому беспилотному запуску свою новейшую ракету Space Launch System. Этот полет ракеты, которая предназначена для отправки человека на Луну и в будущем и на Марс, должен состоятся уже в этом году. Потом, согласно плану космического агентства, к Луне полетят астронавты, но совершат только вращение вокруг нашего спутника на корабле Orion. И только на третьем этапе программы "Артемида" состоится высадка человека на Луну.

[ + – ] Пока что NASA только готовит к тестовому беспилотному запуску свою новейшую ракету Space Launch System, которая предназначена для отправки человека на Луну и в будущем и на Марс Фото: NASA

Когда люди полетят на Марс?

На Луне NASA планирует оборудовать базу, также на орбите Луны построить космическую станцию Lunar Gateway, которая будет выполнять функцию транспортного хаба для будущих посадок экипажей на Луну. В конце концов NASA планирует создать новый космический корабль Transit Habitat, который и доставит астронавтов на Марс.

Когда все это произойдет до сих пор не известно. В NASA не озвучивают конкретных сроков, а только рассказали о том, как должно выглядеть путешествие на Марс и первая 30-дневная миссия с 2 членами экипажа.

В то же время главный конкурент NASA по освоению Марса, Илон Маск, еще в марте заявил о том, что не оставляет надежду отправить первый экипаж на Красную планету уже в конце этого десятилетия.