Чтобы выжить на пути к Марсу, астронавтам придется научиться кое-чему у животных

Особенности животных во время адаптации к окружающей среде могут быть полезными для будущих путешественников на Красную планету.

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Международная группа ученых считает, что для того, чтобы выжить во время полета на Марс астронавтам нужно будет впадать в спячку. Именно искусственная гибернация (зимняя спячка у животных) может защитить астронавтов от смертельных доз космического излучения, пишет Forbes.

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Сейчас NASA планирует вернуть человека на Луну уже через пару лет. Но более далекие планы освоения космоса говорят о том, что уже в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов на Марс полетят первые астронавты. Одной из самых больших проблем для длительных космических миссий является опасное космическое излучение, которое может быть смертельным для человека.

[ + – ] Сейчас NASA планирует вернуть человека на Луну уже через пару лет. Но более далекие планы освоения космоса говорят о том, что уже в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов на Марс полетят первые астронавты Фото: rusunion

Международная группа ученых представила свое новое исследование, в котором они рассмотрели вопрос о том, как спасти астронавтов от смертельных доз космического излучения во время путешествия на Марс. Ученые считают, что искусственная гибернация, то есть зимняя спячка, в которую впадают животные на Земле, может помочь в решении этой проблемы.

Известно, что в таком состоянии у животных снижается уровень жизнеобеспечивающих функций организма и у них происходят изменения на молекулярном уровне. В частности, у животных:

снижается температура тела;

снижается уровень метаболизма (обмена веществ);

замедляется сердечный ритм;

снижается потребление кислорода;

замедляется активность генов и биосинтез белков.

Ученые провели эксперименты на крысах, которые, как и люди, не впадают в спячку и результаты показали, что искусственная гибернация, которой их подвергли, может повысить устойчивость к вредному излучению. В то же время, по словам ученых, как показывают исследования, животные, которые впадают в естественную спячку, также имеют устойчивость к излучению.

[ + – ] Международная группа ученых представила свое новое исследование, в котором они рассмотрели вопрос о том, как спасти астронавтов от смертельных доз космического излучения во время путешествия на Марс. Ученые считают, что искусственная гибернация, то есть зимняя спячка, в которую спадают животные на Земле, может помочь в решении этой проблемы Фото: Forbes

Астронавтов в космосе нужно защищать и от солнечного, и от космического излучения, но последнее намного опаснее для человека. Это излучение состоит из высокоэнергетических заряженных частиц, в том числе сильно ионизирующих тяжелых ионов, которые создаются в далеких галактиках. Эти частицы невозможно остановить при проникновении в космический корабль и тела астронавтов.

Космическое излучение настолько сильное, что его уровень превышает более чем в 200 раз безопасный уровень радиационного фона на Земле. И такое опасное влияние на организм астронавты будут ощущать длительный период времени. В результате такого излучения повреждение тканей космических путешественников. Но новое исследование показывает, что искусственная спячка снижает повреждение тканей от сильного излучения.

[ + – ] По словам ученых, искусственная гибернация может стать хорошим способом для защиты астронавтов на пути к Марсу Фото: NASA

По словам ученых, искусственная гибернация может стать хорошим способом для защиты астронавтов на пути к Марсу. И не только в этом путешествии, но и в других длительных миссиях по исследованию и колонизации Солнечной системы. По словам ученых, двумя ключевыми факторами в предотвращении повреждения клеток космическим излучением являются более низкая концентрация кислорода в тканях и меньший уровень метаболизма.

В то же время ученые указывают на то, что необходимо еще изучить влияние искусственной спячки на органы человека. Также нужно найти способ безопасно и контролируемо вводить человека в состояние искусственной гибернации и выводить из него. Пока что таких способов нет.

Фокус уже писал о том, что в NASA поделились планами относительно первой пилотируемой миссии на Марс и того, как будут жить на Красной планете первые астронавты.

Также Фокус писал о исследовании, которое показывает, что у астронавтов происходят генетические изменения после длительного пребывания в космосе.