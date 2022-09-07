Космос меняет людей. Ученые обнаружили генетические мутации у астронавтов

Мутации были обнаружены во всех образцах крови астронавтов, которые исследовали ученые.

Ученые исследовали образцы крови 14 астронавтов, которые хранились 20 лет при температуре -80 градусов Цельсия в специальной криокамере. Во всех образцах были обнаружены мутации ДНК, пишет Futurism.

Сейчас в преддверии новой попытки высадить человека на Луну, а в ближайшем будущем начать освоение Марса, тема здоровья астронавтов снова становится одной из главных для изучения учеными.

В 2021 году в NASA решили изменить нормы излучения, которому могут подвергаться астронавты в космосе. Теперь нет никаких различий в этих нормах между мужчинами и женщинами и более молодым астронавтам можно получать большие дозы излучения.

У ученых существуют множественные подозрения, что космическое и солнечное излучение может негативно влиять на здоровье астронавтов. Поэтому сейчас проводят все новые и новые исследования, которые помогут понять, как именно это излучение влияет на космических путешественников.

[ + – ] У ученых существуют множественные подозрения, что космическое и солнечное излучение может негативно влиять на здоровье астронавтов. Поэтому сейчас проводят все новые и новые исследования, которые помогут понять, как именно это излучение влияет на космических путешественников Фото: wikipedia

Ученые из медицинского комплекса Маунт-Синай, Нью-Йорк, США, в рамках нового исследования изучили образцы крови астронавтов, которые летали в космос с 1998 по 2011 год. Это были 14 мужчин и 2 женщины и их образцы крови хранились в криокамере 20 лет при температуре -80 градусов Цельсия.

Исследование клеток крови показало, что все образцы содержат мутации в их ДНК. По словам ученых, эти мутации не представляют серьезной угрозы для здоровья астронавтов, но стоит задуматься о том, что они могут нести более негативное влияние во время более длительно пребывания в космосе, например во время путешествия на Луну или Марс.

В крови астронавтов ученые обнаружили особые мутации в большом количестве клеток, которые происходят из одного клона. Это явление называется клональным гематопоэзом. В результате этого явления стволовые клетки начинают создавать клетки крови с одной и той же генетической мутацией и они отличаются от остальных клеток крови. Такие мутации могут возникать под действием сильного ультрафиолетового излучения и ученые считают, что у астронавтов их вызвало космическое излучение.

[ + – ] Исследование клеток крови показало, что все образцы содержат мутации в их ДНК. По словам ученых, эти мутации не представляют серьезной угрозы для здоровья астронавтов, но стоит задуматься о том, что они могут нести более негативное влияние во время более длительно пребывания в космосе, например во время путешествия на Луну или Марс Фото: New Atlas

По словам автора исследования Дэвида Гукасяна, эти генетические мутации у астронавтов напоминают соматические мутации, которые наблюдаются у людей старшего возраста. Но возраст всех исследуемых астронавтов составлял в среднем 42 года.

"Было неожиданно обнаружить такие мутации, хоть они и были небольшими, у здоровых и молодых людей", — говорит Гукасян.

По словам ученых, наличие таких генетических мутаций не обязательно говорит о появлении у астронавтов сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Но ученые считают, что это может произойти, если астронавты будут находится в космосе намного дольше, чем они делают это сейчас на МКС. Главная причина – длительное воздействие космического излучения на организм человека, который долго находится в космосе.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что во время длительного пребывания в космосе у астронавтов развивается космическая анемия.

Также Фокус писал о том, что одно из исследований предполагают, что мозг астронавтов подвергается изменениям в космосе.

Еще об одной опасной болезни для астронавтов также писал Фокус. Ученые считают, что будущим путешественникам на Марс будет угрожать потеря костной массы.

Также напоминаем, что ученые выяснили, какие еще угрозы для здоровья астронавтов несет путешествие на Красную планету и смогут ли они нормально ступить на поверхность Марса после полета.