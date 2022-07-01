Полет на Марс под угрозой. Опасная космическая болезнь уже вредит астронавтам

Новое исследование показывает, что пребывание в космосе оказывает разрушительное воздействие на кости астронавтов.

Ученые из Университета Калгари, Канада, считают, что за несколько месяцев пребывания в космосе астронавты теряют столько же костной массы, сколько они могли бы потерять за десятилетия жизни на Земле. Ученые полагают, что такое положение вещей может стать серьезной проблемой для будущих путешественников на Марс. Но не все согласны с полученными выводами, сообщает ScienceAlert.

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В рамках нового исследования, ученые изучили состояние костей и суставов на руках и ногах у 17 астронавтов, которые побывали в разное время на МКС. Предыдущие исследования уже показали, что астронавты теряют от 1% до 2% костной массы за месяц пребывания в космосе. Это связано с отсутствием нормальной гравитации. Поэтому резко снижается нагрузка на кости. Они становятся менее плотными и более хрупкими.

Потери костной массы слишком велики

Новое исследование показывает, что астронавты теряют столько же костной массы во время пребывания в космосе за несколько месяцев, сколько они могли бы потерять, живя на Земле в течение нескольких десятилетий.

"Наши результаты показали, что даже после 1 года жизни при нормальной гравитации у 9 из 17 астронавтов плотность костей полностью не восстановилась. У тех, кто жил на МКС до 7 месяцев, восстановление происходит медленнее всего", — говорит Стивена Бойд из канадского Университета Калгари.

По словам ученого, новое исследование предполагает, что, чем дольше астронавт будет находиться в космосе, тем больше его кости подвержены потере плотности и это приведет к большей хрупкости костей.

[ + – ] По словам ученого, новое исследование предполагает, что, чем дольше астронавт будет находится в космосе, тем больше его кости подвержены потере плотности и это приведет к большей хрупкости костей Фото: Forbes

Опасный полет на Марс

"У меня вызывают беспокойство будущие полеты на Марс. Ведь тогда астронавтам придется провести в космосе не несколько месяцев, а несколько лет. Насколько может ухудшиться их здоровье мы пока точно сказать не можем. Возможно, организм сможет адаптироваться со временем к таким изменениям, а что если нет? Что если астронавты будут терять слишком много костной массы, пока она вообще не исчезнет?" — говорит Бойд.

Ученый говорит, что это исследование будет продолжаться и дальше, чтобы максимально точно понять перспективы развития остеопороза (болезнь, при которой снижается плотность костных тканей) у тех, кто прилетает с МКС.

Согласно предварительным оценкам, во время трехлетнего полета на Марс более трети астронавтов будут подвержены риску развития остеопороза. Ученые считают, что отсутствие нормальной физической нагрузки в невесомости приведет к тому, что прибывшие на Марс астронавты не смогут нормально передвигаться. Даже занятия спортом в космосе могут не спасти ситуацию.

[ + – ] Согласно предварительным оценкам, во время трехлетнего полета на Марс более трети астронавтов будут подвержены риску развития остеопороза Фото: rusunion

Космос изменяет кости астронавтов

"Мы также выяснили, что пребывание в космосе меняет структуру костной ткани. Представьте, что это некая конструкция, у которой забрали несколько несущих частей. По возвращении на Землю ткань пытается в кости пытается восстановить предыдущую форму за счет других частей, то есть новых соединительных тканей не появляется", — говорит Бойд.

Ученые считают, что для восстановление костной ткани, как показало исследование, более эффективным упражнением является становая тяга (выполняется с помощью штанги, гирей или гантелей, когда человек держит предмет на уровне опущенных рук). И это намного эффективнее, чем бег или езда на велосипеде.

Не все так страшно?

Но, по словам Бойда, некоторые астронавты заявили о том, что они не заметили каких-либо резких сокращений количества костной массы. Но ученый напоминает, что остеопороз не зря называют "тихой болезнью".

Например, канадский астронавт Роберт Тирск, который провел много месяцев в космосе, заявил, что у него действительно кости и мышцы восстанавливались очень долго после приземления. Но уже через день на Земле он не чувствовал особого дискомфорта.

[ + – ] Канадский астронавт Роберт Тирск, который провел много месяцев в космосе, заявил, что у него действительно кости и мышцы восстанавливались очень долго после приземления. Но уже через день на Земле он не чувствовал особого дискомфорта Фото: wikipedia

Фокус уже писал о том, что одно из исследований показало, что космический полет изменяет мозг астронавтов и он становится другим.

Также ученые пришли к выводу, что в космосе у астронавтов развивается "космическая анемия" от долгого пребывания вне Земли.

Одним из способов решить проблему с потерей костной массы астронавтами, который предлагают ученые, может быть употребление генетически измененного салата, как уже писал Фокус.