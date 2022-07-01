Політ на Марс під загрозою. Небезпечна космічна хвороба вже шкодить астронавтам

Нове дослідження показує, що перебування в космосі має руйнівний вплив на кістки астронавтів.

Вчені з Університету Калгарі, Канада, вважають, що за кілька місяців перебування в космосі астронавти втрачають стільки ж кісткової маси, скільки вони могли б втратити за десятиліття життя на Землі. Вчені вважають, що така ситуація може стати серйозною проблемою для майбутніх мандрівників на Марс. Але не всі погоджуються з отриманими висновками, повідомляє ScienceAlert.

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У межах нового дослідження, вчені вивчили стан кісток та суглобів на руках та ногах у 17 астронавтів, які побували в різний час на МКС. Попередні дослідження показали, що астронавти втрачають від 1% до 2% кісткової маси за місяць перебування в космосі. Це з відсутністю нормальної гравітації. Тому різко знижується навантаження кістки. Вони стають менш щільними та крихкими.

Втрати кісткової маси дуже великі

Нове дослідження показує, що астронавти втрачають стільки ж кісткової маси під час перебування в космосі кілька місяців, скільки вони могли б втратити, живучи Землі протягом кількох десятиліть.

"Наші результати показали, що навіть після 1 року життя в нормальній гравітації у 9 із 17 астронавтів щільність кісток повністю не відновилася. В тих, хто жив на МКС до 7 місяців, відновлення відбувається найповільніше", — каже Стівена Бойд з канадського Університету Калгарі.

За словами вченого, нове дослідження передбачає, що, чим довше астронавт перебуватиме в космосі, тим більше його кістки схильні до втрати щільності й це призведе до більшої крихкості кісток.

[ + – ] За словами вченого, нове дослідження передбачає, що чим довше астронавт буде перебувати в космосі, тим більше його кістки схильні до втрати щільності і це призведе до більшої крихкості кісток Фото: Forbes

Небезпечний політ на Марс

"У мене викликають занепокоєння майбутні польоти на Марс. Адже тоді астронавтам доведеться провести в космосі не кілька місяців, а кілька років. Наскільки може погіршитися їхнє здоров'я, ми поки точно сказати не можемо. Можливо, організм зможе адаптуватися з часом до таких змін, а що якщо ні? Що якщо астронавти втрачатимуть дуже багато кісткової маси, поки вона взагалі не зникне?" — каже Бойд.

Вчений каже, що це дослідження триватиме й надалі, щоб максимально точно зрозуміти перспективи розвитку остеопорозу (хвороба, за якої знижується щільність кісткових тканин) у тих, хто прилітає з МКС.

Згідно з попередніми оцінками, під час трирічного польоту на Марс понад третина астронавтів схильна до ризику розвитку остеопорозу. Вчені вважають, що відсутність нормального фізичного навантаження в невагомості призведе до того, що астронавти, які прибули на Марс, не зможуть нормально пересуватися. Навіть заняття спортом у космосі можуть не врятувати ситуацію.

[ + – ] Згідно з попередніми оцінками, під час трирічного польоту на Марс понад третина астронавтів схильна до ризику розвитку остеопорозу Фото: rusunion

Космос змінює кістки астронавтів

"Ми також з'ясували, що перебування в космосі змінює структуру кісткової тканини. Уявіть, що це якась конструкція, в якої забрали кілька тримальних частин. Після повернення на Землю тканина намагається в кістки намагається відновити попередню форму іншими частинами, тобто нових сполучних тканин не з'являється", — каже Бойд.

Вчені вважають, що для відновлення кісткової тканини, як показало дослідження, ефективнішою вправою є станова тяга (виконується за допомогою штанги, гир або гантелей, коли людина тримає предмет на рівні опущених рук). І це набагато ефективніше, ніж біг чи їзда на велосипеді.

Чи не все так страшно?

Але, за словами Бойда, деякі астронавти заявили про те, що вони не помітили жодних різких скорочень кількості кісткової маси. Але вчений нагадує, що остеопороз не дарма називають "тихою хворобою".

Наприклад, канадський астронавт Роберт Терск, який провів багато місяців у космосі, заявив, що в нього справді кістки та м'язи відновлювалися дуже довго після приземлення. Але вже за день на Землі він не відчував особливого дискомфорту.

[ + – ] Канадський астронавт Роберт Терск, який провів багато місяців у космосі, заявив, що у нього справді кістки та м'язи відновлювалися дуже довго після приземлення. Але вже через день на Землі він не відчував особливого дискомфорту Фото: wikipedia

Фокус вже писав про те, що одне з досліджень показало, що космічний політ змінює мозок астронавтів і він стає іншим.

Також вчені дійшли висновку, що в космосі в астронавтів розвивається "космічна анемія" від тривалого перебування поза Землею.

Одним зі способів розв'язати проблему зі втратою кісткової маси астронавтами, який пропонують вчені, може бути вживання генетично зміненого салату, як уже писав Фокус.