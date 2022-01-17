Космічна анемія. Зафіксовано серйозну загрозу для здоров'я космонавтів

Зроблене відкриття може поставити хрест на тривалих космічних місіях, а також колонізації Місяця та Марсу.

У космонавтів, які проводять довгий час у космосі, розвивається "комічна анемія", згідно з новим дослідженням. Про це повідомляє Futurism.

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За словами авторів роботи, опублікованої в журналі Nature, рано чи пізно тіла астронавтів починають руйнувати власну кров із дуже великою швидкістю. Але найнебезпечніше в цьому, що цей процес припиняється після повернення Землю. Відкриття може мати серйозні наслідки для майбутніх польотів на Марс і надалі.

"Оскільки людство планує колонізувати інші планети, розуміння наслідків довгострокових космічних подорожей для здоров'я має вирішальне значення. Анемія у космонавтів проявлялася з перших космічних місій, але механізми її розвитку залишалися невідомими", — кажуть автори дослідження з Оттавського університету.

Космічна анемія — це лише одна проблема з цілого списку, з якими стикаються астронавти. Сюди входять психологічні проблеми, космічне випромінювання, зниження щільності кісток в астронавтів через низьку гравітацію, що також може бути пов'язане з "космічною анемією".

За словами вчених, йдеться про гемоліз — руйнування еритроцитів із вивільненням гемоглобіну, що міститься в них, котрий несе кисень. Дослідження показує, що гемоліз спостерігається в чотирьох частинах людського тіла: кістковому мозку, кровоносних судинах, печінці та селезінці.

Один з авторів дослідження Гай Трудель вважає, що найбільш проблемними частинами є кістковий мозок і селезінка. Чому такі зміни відбуваються у тілах космонавтів наразі не зовсім зрозуміло.

"Гемоліз викликає анемію у космонавтів, але що викликає гемоліз ще варто з'ясувати. Існує величезна прогалина в розумінні впливу тривалих місій на здоров'я людини, наприклад, місій на Місяць або Марс", — підсумував Трудель.