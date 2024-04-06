Руки перетворилися на суцільний синяк: користувач Reddit розповів про жахи дефіциту В12

Дефіцит вітамінів часто прийнято списувати з рахунків, вважаючи його чимось, що можна легко виправити. Але, як показує історія однієї людини, якщо упустити момент — наслідки будуть серйозними.

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Дефіцит вітаміну B12 може здатися не таким вже й страшним, але для декого це серйозна проблема зі здоров'ям, яка призводить до серйозних ускладнень. Про це свідчить розповідь однієї людини, опублікована на Reddit, в якій вона детально описує свою важку боротьбу з цим захворюванням. Потрапивши до лікарні з тривожно низьким рівнем B12, пацієнт пройшов інтенсивний курс лікування, включно з переливанням крові та тромбоцитів. Це випробування залишило у людини стійкі неврологічні ушкодження, наочно демонструючи, до яких тяжких наслідків може призвести його неконтрольований дефіцит, пише GB News.

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Виразкова анемія, яку було названо основною причиною дефіциту B12 у користувача, є аутоімунним захворюванням. Воно не дає змоги організму засвоювати вітамін B12 через атаку на клітини шлунка, що відповідають за вироблення внутрішнього фактора, найважливішого елемента для засвоєння B12. У результаті всіх маніпуляцій лікарів, після виходу з лікарні руки користувача були схожі на один суцільний синяк. Хоча точна причина цього захворювання залишається загадкою, до факторів ризику належать сімейна історія захворювання, вік (воно частіше трапляється в жінок близько 60 років), а також інші аутоімунні захворювання, як-от хвороба Аддісона або вітиліго, від якого також страждав користувач, про що він розповів у своєму коментарі.

Вітамін B12 необхідний для багатьох функцій організму, зокрема для роботи нервів, виробництва ДНК і червоних кров'яних тілець. Дефіцит може бути спричинений різними причинами, включно з обмеженнями в харчуванні (наприклад, веганство без належного вживання вітаміну), вживанням деяких ліків і, як у цьому випадку, згубною анемією. Симптоми можуть варіюватися від втоми і слабкості до серйозних неврологічних проблем і, якщо їх не лікувати, можуть призвести до незворотних наслідків, йдеться в різних дослідженнях.

На щастя, дефіцит B12 зазвичай піддається лікуванню за допомогою коригування раціону або прийому добавок. Початкове лікування часто включає в себе ін'єкції B12, за якими слідують таблетки або додаткові постійні ін'єкції залежно від причини дефіциту. Історія користувача Reddit слугує яскравим нагадуванням про те, як важливо розпізнавати і лікувати дефіцит вітамінів на ранній стадії, щоб уникнути довгострокових проблем зі здоров'ям.

Раніше Фокус писав про реальну ефективність полівітамінів від серцевих захворювань. Для багатьох людей здається привабливим отримати з однієї капсули всі необхідні мінерали та вітаміни за раз, але, як зазначають експерти, це так не працює.

Також Фокус писав про те, що дефіцит вітаміну В12 і високий рівень фолієвої кислоти погіршує розвиток мозку. Фолієва кислота, яка використовується для лікування вроджених дефектів, насправді несе в собі небезпеку для розвитку плода. Такого насторожуючого висновку вчені дійшли в новому дослідженні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.