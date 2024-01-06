Загроза майбутньому: дефіцит вітаміну В12 і високий рівень фолієвої кислоти погіршує розвиток мозку

Фолієва кислота, яку використовують для лікування вроджених дефектів, насправді несе в собі небезпеку для розвитку плода. Такого насторожуючого висновку вчені дійшли в новому дослідженні.

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Вчені б'ють на сполох з приводу можливого надмірного споживання фолієвої кислоти, синтетичної форми вітаміну групи В — фолату, вказуючи на те, що вона може виявитися палицею з двома кінцями. Незважаючи на те, що фолієва кислота є ефективним способом профілактики вроджених дефектів, зростає занепокоєння, що її надлишок може негативно позначитися на розвитку мозку, пише Neuroscience News.

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Протягом багатьох років фолієву кислоту додавали в різні продукти харчування і добавки, особливо для вагітних жінок, щоб запобігти дефектам нервової трубки в ембріона. Цей підхід мав великий успіх, значно скоротивши кількість подібних вроджених дефектів. Однак тепер дослідники з Каліфорнійського університету в Девісі помітили, що дисбаланс фолієвої кислоти та іншого вітаміну (B12) може призвести до змін у розвитку мозку — принаймні, у мишей.

Специфіка дослідження досить складна з наукового погляду, але її суть полягає в тому, що як надлишок фолієвої кислоти, так і нестача вітаміну B12 призвели до помітних змін у тому, як нейрони мозку пов'язані між собою в мишей, особливо в корі головного мозку, ділянці, яка відповідає за багато критичних функцій, як-от пам'ять і свідомість. Коли мишам давали натуральну форму фолату під назвою фолієва кислота, ефект був мінімальним, що натякає на складність взаємодії нашого організму з цими поживними речовинами.

Хоча збагачення продуктів харчування фолієвою кислотою стало перемогою громадської охорони здоров'я, воно могло ненавмисно призвести до того, що люди, особливо жінки, стали споживати її понад рекомендовані норми. Існує побоювання, що таке надмірне споживання може бути пов'язане зі збільшенням кількості захворювань, пов'язаних із нервовим розвитком, як-от аутизм і СДУГ, хоча важливо зазначити, що цей зв'язок усе ще перебуває на стадії дослідження і далеко не підтверджений.

Дослідники, заглиблюючись у вивчення впливу фолієвої кислоти та B12 на здоров'я мозку, наголошують на необхідності ретельного вивчення та проведення додаткових наукових робіт, особливо на людях. Вони працюють над вивченням цих ефектів на моделях людського мозку, щоб отримати більш чітке уявлення про те, як ці поживні речовини впливають на його розвиток і функціонування.

Це дослідження не применшує важливості фолієвої кислоти для запобігання вродженим дефектам, а лише підкреслює необхідність збалансованого підходу до її споживання. Воно нагадує про тонкий баланс між речовинами в нашому організмі та здоров'ям, а також про постійне прагнення зрозуміти й оптимізувати те, як ми живимо наші тіла та мозок.

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