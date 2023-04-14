Гормони в протизаплідних таблетках можна знизити на 90%: це не вплине на ефективність

Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, проте вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

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Дослідники під керівництвом математика Бренди Лін А. Гавіни з Університету Філіппін Діліман побудували математичні комп'ютерні моделі, щоб визначити оптимальний час і дозування гормональних контрацептивів. Таким чином, вони сподівалися знайти спосіб знизити дозування — і, отже, потенційні побічні ефекти — без шкоди для ефективності, пише Science Alert.

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Їхнє дослідження може змінити ситуацію з гормональною контрацепцією, оскільки воно підтверджує необхідність більш точного та індивідуального дозування. Це крок, який може принести користь багатьом людям і дати нове уявлення про складнощі ендокринної системи.

Ендокринна система регулює і впливає на перебіг менструального циклу людини на кількох етапах, виділяючи гормони гіпоталамусом, гіпофізом і яєчниками. Гавіна та її команда зібрали інформацію про рівень гормонів гіпофіза і яєчників у 23 здорових жінок, щоб створити математичну модель нормального менструального циклу. Це дозволило їм передбачити щоденний рівень гормонів під час нормального менструального циклу і вивчити вплив введення екзогенних гормонів на цей рівень.

Звичайні методи контрацепції — таблетки, ін'єкції та імплантати — вводять синтетичні гормони в кров для запобігання вагітності. Ці синтетичні гормональні контрацептиви блокують овуляцію, запобігають виходу яйцеклітини і заплідненню, а також змінюють цервікальний слиз, щоб перешкоджати сперматозоїдам і запобігти імплантації яйцеклітини.

Команда виявила, що протизаплідні пігулки можуть працювати за набагато менших доз естрогену або прогестерону, ніж ті, що призначають нині. Прийом гормонів у певні періоди менструального циклу може бути більш ефективним, ніж постійний прийом. Моделювання передбачає, що навіть нижчі дози кожного гормону можуть бути достатніми для запобігання вагітності в разі спільного прийому обох гормонів.

Робота команди може мати значний вплив на тих, хто відчуває неприємні, болісні, а іноді й відверто болючі менструальні симптоми. Це може навіть знизити ризик травми передньої хрестоподібної зв'язки.

Хоча гормональні контрацептиви використовуються вже кілька десятиліть, їхня дія досі погано вивчена. Гавіна та її команда зазначили, що побічні ефекти, пов'язані з високими дозами, як-от тромбоз та інфаркт міокарда, викликають сумніви в їхньому використанні.

"Результати цього дослідження потенційно можуть забезпечити контрацепцією більшу кількість жінок, — кажуть дослідники, — зокрема, тому що нижчі дози також знижують ризик несприятливих побічних ефектів".

Хоча це дослідження все ще перебуває на стадії моделювання, воно підкреслює переваги постійних досліджень, спрямованих на поліпшення контрацептивів, які широко використовуються.

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