Право на нормальную жизнь: специальный пластырь будет бороться с последствиями менопаузы

В Великобритании создают тестостероновый пластырь для женщин в менопаузе, который может стать как глобальной инновацией, так и зерном раскола среди ученых и сотрудников сферы медицины.

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Пластырь призван облегчить симптомы, связанные с менопаузой, и расширить доступ женщин к гормону, который обычно доступен мужчинам, но остается предметом ожесточенных споров относительно его пользы для облегчения симптомов менопаузы у женщин, пишет Forbes.

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Степень нашей неопределенности

Процесс клинических испытаний и получения разрешения регулирующих органов для вывода новых продуктов на рынок часто бывает длительным, растянутым на годы или даже десятилетия. Остается неясным, как долго продлятся испытания пластыря, дадут ли они положительные результаты и будут ли результаты достаточно убедительными, чтобы убедить регулирующие органы дать ему зеленый свет. Один из исследователей, Дэвид Хэддлтон заявил, что пластырь будет запущен в Великобритании, если испытания окажутся успешными, но пока неясно, проводятся ли испытания в США.

Важный контекст

По мере приближения к менопаузе, которая характеризуется прекращением менструаций в течение 12 месяцев подряд, выработка гормонов начинает снижаться. Это затрагивает группу, состоящую преимущественно из женщин, но также включает транс-мужчин, небинарных людей и людей с вариациями половых признаков. Симптомы менопаузы могут включать приливы жара, нарушения сна, раздражительность, депрессию и снижение либидо. Эти симптомы могут длиться до семи лет, но в некоторых случаях они могут сохраняться до 14 лет, согласно данным Национального института по проблемам старения. Для устранения некоторых из этих симптомов обычно используются пластыри заместительной гормональной терапии (ЗГТ), но они, как правило, направлены на замещение эстрогена и прогестерона.

Противоположные мнения

Среди ученых и клиницистов нет единого мнения относительно пригодности тестостерона в качестве средства для лечения климактерических симптомов. Хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что этот гормон может быть полезен для облегчения различных симптомов, связанных с менопаузой, таких как низкое половое влечение, имеющиеся данные относительно ограничены. В отличие от этого, существует множество препаратов для замещения тестостерона, одобренных для использования мужчинами, включая гели, кремы и инъекции, и десятки таких препаратов одобрены в США. Однако по некоторым данным, многим женщинам назначают эти препараты, одобренные для мужчин, "не по назначению", что создает риск их чрезмерного использования. Отсутствие продукта, специально разработанного для женщин, еще больше усугубляет эту проблему.

Ранее Фокус писал о пользе вегетарианской диеты во время менопаузы. Она может помочь с внезапными вспышками жара в теле.