Веганство в пожилом возрасте может принести неожиданную пользу: что говорят ученые

Диета во время менопаузы у женщие может помочь убрать некоторые симптомы.

Related video

Для многих женщин менопауза становится трудным испытанием. Во время нее внезапно появляются приступы жара. В то же время новое исследование говорит, что веганская еда может помочь в борьбе с этим симптомом, пишет IFL Science.

Комитет врачей в Вашингтоне провел испытания в рамках "Женского исследования облегчения вазомоторных симптомов". В этом проекте участвовали 84 женщины в постменопаузе – периода, когда наступает последний день менструации. Их разделили на две группы. Первая получала веганскую диету с низким содержанием жира. В свою очередь вторая группа питалась как обычно.

У первой группы были потрясающие результаты. У женщин почти 8 из 9 вспышек жара исчезли. У некоторых симптомы исчезли полностью. Ведущий доктор исследования Нил Барнард отметил, что полного понимания, как это работает, нет. Но он сказал, что, вероятно, 3 элемента являются ключевыми:

Избегание продуктов животного происхождения;

Уменьшение жира;

Добавление порции соевых бобов.

Вспышки – один из самых распространенных симптомов менопаза. В определенный момент женщины могут ощущать невероятный жар. Лицо, шея и грудь нагреваются настолько, что становятся красными. Есть признаки ускоренного сердцебиения, беспокойства и волнения. Потом все это внезапно исчезает.

Симптом приводит к гормонам – их уровень постоянно колеблется. Сейчас это преимущественно лечат добавками эстрогена. В то же время прием гормональных препаратов может быть рискованным для пожилых женщин. Последнее время врачи ищут эффективное негормональное вмешательство.

Новое исследование подталкивает рассматривать изменение диеты для лечения проблемных вазомоторных симптомов. Пока что его результаты умеренные. И факторы влияния, ответственные за такой эффект, определить можно не сразу.

Есть некоторые подсказки в литературе. Известно, что соя содержит соединения под названием изофлавоны, тип фитоэстронов. Это растительные соединения с эстрогенообразной структурой. Они взаимодействуют с естественными эстрогенами в организме разными способами, поэтому, возможно, высокий уровень сои имеет нечто общее с эффектом.

Но это может быть не так. Исследователи отметили, что влияние питания на гормональные связи во время менопаузы вполне правдоподобно. Об этом свидетельствуют и результаты диет в местах типа Японии с нежирной растительной диетой. Там женщины испытывают меньше подобных вспышек симптомов.

Барнард отметил, что веганство не только помогает в борьбе со вспышками, но и имеет другие положительные эффекты.

Напомним, ранее Фокус писал о новом исследовании ученых. В частности, удалось выяснить, что курение вейпа может вызвать остановки сердца.