Викидайте вейпи. Вчені довели, що куріння електронних сигарет гірше за звичайні

Деякі ефекти можуть бути причиною раптової зупинки серця.

Related video

25 жовтня у Nature Communications опублікували нове дослідження. У ньому йдеться про електронні сигарети. З'ясувалося, що вплив аерозолів електронних сигарет може спричинити аритмії та серцеву електричну дисфункцію.

Такими були результати нового дослідження на тваринах вчених Університету Луїсвілля (UofL) в Інституті навколишнього середовища Крістіни Лі Браун, пише видання Sci Tech Daily.

Доцент кафедри фізіології сказав, що результати показують, як короткостроковий вплив електронних сигарет може дестабілізувати серцевий ритм через певні речовини в рідинах для електронних сигарет. Він уточнив, що електронні сигарети з певними ароматизаторами чи розчинниками можуть провокувати аритмії. Крім того, такий ефект загрожує раптовою зупинкою серця.

Під час експерименту перевіряли вплив на серця аерозолів електронних сигарет, що вдихалися, які складалися тільки з 2-х основних інгредієнтів рідин для електронних сигарет (безнікотиновий пропіленгліколь і рослинний гліцерин) або ароматизованих рідин для електронних сигарет, що містять нікотин.

Вдалося виявити, що частота серцевих скорочень тварин у всіх аерозолів електронних сигарет уповільнювалася під час затягування та прискорювалася згодом. Водночас варіабельність серцевого ритму знижувалася. Так з'являлися стресові реакції схеми "бий або біжи". Рідини зі смаком ментолу або з пропіленгліколю викликали шлуночкові аритмії. Спостерігалися також порушення провідності у серці.

Ця робота доповнює зростаючий обсяг досліджень потенційної токсичності електронних сигарет для здоров'я людини. Крім того, вона доводить, що використання цигарок може порушувати серцевий ритм — цього раніше не знали.

З популярністю вейпінгу багато хто став обговорювати його переваги та шкоду. Такий вид куріння піддає користувачів і перехожих впливу невеликої кількості смоли, чадного газу та канцерогенних нітрозамінів через відсутність процесу горіння. Однак ці сигарети можуть доставляти альдегіди, частинки та нікотин у кількостях, як у горючих сигарет. Вейпінг може допомогти кинути курити звичайні сигарети, але підштовхнути до невідомих довгострокових ризиків.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про нове дослідження, яке може змінити розуміння еволюції людини.