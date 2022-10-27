Від риби до людини. Нове дослідження переписує історію еволюції

Знахідки скам'янілостей у Китаї допоможуть більше дізнатися про історію людини.

Related video

Нещодавно дослідники з Інституту палеонтології та палеоантропології хребетних (IVPP) Китайської академії наук зробили незвичайне відкриття. Вони виявили два сховища скам'янілостей у ранніх силурійських шарах на південному заході Гуйчжоу та Чунціна.

Ця знахідка допоможе переписати історію еволюції "від риби до людини". У журналі Nature також опублікували чотири різні статті з описом нового відкриття, пише SciTechDaily.

Люди — це один із 99,8% видів щелепноротих. Більшість структур тіла людини можна відстежити до їхнього походження. Однак найважливішим моментом еволюції була поява самих щелеп. Це нововведення залишається загадкою. Причиною цього є те, що скам'янілості ранніх щелепових хребетних не виявляли у великих кількостях на початок девонського періоду — близько 419 млн років тому вони.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водночас молекулярні дані говорять про те, що вони мали раніше ніж 450 млн років тому. Тому зараз велика прогалина у вивченні скам'янілостей ранніх щелепових хребетних. І вона триває щонайменше 30 мільйонів років, включаючи час від ордовицького до силурського періодів.

Також нові знахідки команди Чжу Міня допомогли пролити світло на появу щелепних хребетних. У цьому допомогло відкриття 2 нових місць скам'янілостей. Вважається, що щелепні риби досягли успіху у водах Південно-Китайського регіону. Це було не менше 440 млн років тому.

Але на період пізнього силуру вони еволюціонували. Нові місця допомагають відстежити багато структур людського тіла від стародавніх риб близько 440 млн років тому. Також вони надають інші докази еволюційного шляху. Схованка викопних риб у верхніх шарах силурійської системи датується 464 млн років тому.

Тепер вона вважається єдиним у світі раннім силурійським Лагерштеттом — депозитарієм із винятковою безпекою. Це місце дозволяє краще пізнати підводний світ. Крім того, тут приховані таємниці та питання, які ще навіть ніхто не ставив, про існування життя.