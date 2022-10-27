От рыбы к человеку. Новое исследование переписывает историю эволюции

Находки окаменелостей в Китае помогут больше узнать об истории человека.

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Недавно исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук сделали необычное открытие. Они обнаружили два хранилища окаменелостей в ранних силурийских слоях на юго-западе Гуйчжоу и Чунцина.

Эта находка поможет переписать историю эволюции "от рыбы к человеку". В журнале Nature также опубликовали четыре разных статьи с описанием нового открытия, пишет SciTechDaily.

Люди – это один из 99,8% видов челюстноротых. Большинство структуры тела человека можно отследить до их происхождения. Однако самым важным моментом эволюции было появление самих челюстей. Это новшество остается загадкой. Причиной этого является то, что окаменелости ранних челюстных позвоночных не выявляли в больших количествах до начала девонского периода – около 419 млн. лет назад.

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В то же время молекулярные данные говорят о том, что они должны были раньше 450 млн лет назад. Поэтому сейчас большой пробел в изучении окаменелостей ранних челюстных позвоночных. И она длится не менее 30 миллионов лет, включая время от ордовицкого до силурского периодов.

В то же время, новые находки команды Чжу Миня помогли пролить свет на появление челюстных позвоночных. В этом помогло открытие 2 новых мест окаменелостей. Считается, что челюстные рыбы преуспели в водах Южно-Китайского региона. Это было не менее 440 млн лет назад.

Но к периоду позднего силура они эволюционировали. Новые места помогают отследить многие структуры человеческого тела от древних рыб около 440 млн лет назад. Также они дают другие доказательства эволюционного пути. Хранилище ископаемых рыб в верхних слоях силурийской системы датируется 464 млн лет назад.

Теперь оно считается единственным в мире ранним силурийским Лагерштетт – депозитарием с исключительной сохранностью. Это место позволяет лучше узнать подводный мир. Кроме того, здесь скрыты тайны и вопросы, которые еще даже никто не задавал о существовании жизни.