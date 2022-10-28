Выбрасывайте вейпы. Ученые доказали, что курение электронных сигарет хуже обычных

Некоторые эффекты могут быть причиной внезапной остановки сердца.

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25 октября в Nature Communications опубликовали новое исследование. В нем идет речь об электронных сигаретах. Выяснилось, что воздействие аэрозолей электронных сигарет может вызвать аритмии и сердечную электрическую дисфункцию.

Таковыми были результаты нового исследования на животных ученых Университета Луисвилля (UofL) в Институте окружающей среды Кристины Ли Браун, — пишет издание Sci Tech Daily.

Доцент кафедры физиологии сказал, что результаты показывают, как краткосрочное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определенных веществ в жидкостях для электронных сигарет. Он уточнил, что электронные сигареты с определенными ароматизаторами или растворителями могут провоцировать аритмии. Кроме того, такие эффект чреваты внезапной остановкой сердца.

Во время эксперимента проверяли воздействие на сердца вдыхаемых аэрозолей электронных сигарет, которые состояли только из 2-х основных ингредиентов жидкостей для электронных сигарет (безникотиновый пропиленгликоль и растительный глицерин) или ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, которые содержат никотин.

Удалось обнаружить, что частота сердечных сокращений животных у всех аэрозолей электронных сигарет замедлялась во время затяжки и ускорялась впоследствии. В то же время вариабельность сердечного ритма снижалась. Таким образом появлялись стрессовые реакции схемы "бей или беги". Жидкости со вкусом ментола или только из пропиленгликоля вызывали желудочковые аритмии. Наблюдались также нарушения проводимости в сердце.

Эта работа дополняет растущий объем исследований потенциальной токсичности электронных сигарет на здоровье человека. Кроме, того она доказывает, что использование сигарет может нарушать сердечный ритм – этого раньше не знали.

С популярностью вейпинга многие стали обсуждать его преимущества и вред. Такой вид курения подвергает пользователей и прохожих воздействию небольшого количества смолы, угарного газа и канцерогенных нитрозаминов из-за отсутствия процесса горения. Однако эти сигареты могут доставлять альдегиды, частицы и никотин в количествах, как у горючих сигарет. Вейпинг может помочь бросить курить обычные сигареты, но подтолкнуть к неизвестным долгосрочным рискам.

Напоминаем, ранее Фокус писал о новом исследование, которое может сменить понимание эволюции человека.