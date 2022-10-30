Веганство у похилому віці може принести несподівану користь: що кажуть вчені

Дієта під час менопаузи у жінок може допомогти прибрати деякі симптоми.

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Для багатьох жінок менопауза стає важким випробуванням. Під час неї раптово з'являються напади гарячки. Водночас нове дослідження каже, що веганська їжа може допомогти в боротьбі з цим симптомом, пише IFL Science.

Комітет лікарів у Вашингтоні провів випробування у рамках "Жіночого дослідження полегшення вазомоторних симптомів". У цьому проєкті брали участь 84 жінки у постменопаузі – періоду, коли настає останній день менструації. Їх поділили на дві групи. Перша отримувала веганську дієту із низьким вмістом жиру. Водночас друга група харчувалася як завжди.

У першої групи були чудові результати. У жінок майже 8 із 9 спалахів гарячки зникли. Деякі симптоми зникли повністю. Головний лікар дослідження Ніл Барнард наголосив, що повного розуміння, як це працює, немає. Але він сказав, що, ймовірно, 3 елементи є ключовими:

Уникнення продуктів тваринного походження;

Зменшення жиру;

Додавання порції соєвих бобів.

Спалахи – один із найпоширеніших симптомів менопаузи. Певного моменту жінки можуть відчувати неймовірну гарячку. Обличчя, шия та груди нагріваються настільки, що стають червоними. Є ознаки прискореного серцебиття, занепокоєння та хвилювання. Потім усе це раптово зникає.

Симптом призводить до гормонів – їхній рівень постійно коливається. Нині це переважно лікують добавками естрогену. Водночас приймання гормональних препаратів може бути ризикованим для літніх жінок. Останнім часом лікарі шукають ефективне негормональне втручання.

Нове дослідження підштовхує розглядати зміну дієти для лікування проблемних вазомоторних симптомів. Поки що її результати помірні. І фактори впливу, відповідальні за такий ефект, можна визначити не відразу.

Є деякі підказки у літературі. Відомо, що соя містить сполуки під назвою ізофлавони, тип фітоестронів. Це рослинні сполуки з естрогеноподібною структурою. Вони взаємодіють з природними естрогенами в організмі у різний спосіб, тому, можливо, високий рівень сої має щось спільне з ефектом.

Але це може бути не так. Дослідники зазначили, що вплив харчування на гормональні зв'язки під час менопаузи є цілком правдоподібним. Про це свідчать і результати дієт у місцях типу Японії з нежирною рослинною дієтою. Там жінки мають менше подібних спалахів симптомів.

Барнард зазначив, що веганство не лише допомагає у боротьбі зі спалахами, а й має інші позитивні ефекти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нове дослідження вчених. Зокрема, вдалося з'ясувати, що куріння вейпу може спричинити зупинку серця.