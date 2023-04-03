Право на нормальне життя: спеціальний пластир боротиметься з наслідками менопаузи

У Великій Британії створюють тестостероновий пластир для жінок у менопаузі, який може стати як глобальною інновацією, так і зерном розколу серед вчених і співробітників галузі медицини.

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Пластир покликаний полегшити симптоми, пов'язані з менопаузою, та розширити доступ жінок до гормону, який зазвичай доступний чоловікам, але залишається предметом запеклих суперечок щодо його користі для полегшення симптомів менопаузи у жінок, пише Forbes.

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Ступінь нашої невизначеності

Процес клінічних випробувань та отримання дозволу регулюючих органів для виведення нових продуктів на ринок часто буває тривалим, розтягнутим на роки або навіть десятиліття. Залишається незрозумілим, як довго триватимуть випробування пластиру, чи дадуть вони позитивні результати та чи будуть результати досить аргументованими, щоб переконати регулювальні органи дати йому зелене світло. Один із дослідників, Девід Хєддлтон, заявив, що пластир запустять у Великій Британії, якщо випробування виявляться успішними, але поки незрозуміло, чи проводять випробування у США.

Важливий контекст

У міру наближення до менопаузи, яка характеризується припиненням менструацій протягом 12 місяців поспіль, вироблення гормонів починає знижуватися. Це зачіпає групу, що складається переважно з жінок, але також охоплює транс-чоловіків, небінарних людей та людей із варіаціями статевих ознак. Симптоми менопаузи можуть включати припливи жару, порушення сну, дратівливість, депресію та зниження лібідо. Ці симптоми можуть тривати до семи років, але в деяких випадках вони можуть зберігатися до 14 років, згідно з даними Національного інституту з проблем старіння. Для усунення деяких із цих симптомів зазвичай використовують пластирі замісної гормональної терапії (ЗГТ), але вони, як правило, спрямовані на заміщення естрогену та прогестерону.

Протилежні думки

Серед учених та клініцистів немає єдиної думки щодо придатності тестостерону як засобу для лікування клімактеричних симптомів. Хоча деякі дані свідчать про те, що цей гормон може бути корисним для полегшення різних симптомів, пов'язаних із менопаузою, таких як низький статевий потяг, наявні дані відносно обмежені. На відміну від цього, існує безліч препаратів для заміщення тестостерону, схвалених для використання чоловіками, включно з гелями, кремами та ін'єкціями, та десятки таких препаратів схвалені в США. Однак, за деякими даними, багатьом жінкам призначають ці препарати, схвалені для чоловіків, "не за призначенням", що створює ризик їх надмірного використання. Відсутність продукту, спеціально розробленого для жінок, ще більше посилює цю проблему.

Раніше Фокус писав про користь дієти вегетаріанської під час менопаузи. Вона може допомогти з раптовими спалахами жару у тілі.