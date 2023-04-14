Гормоны в противозачаточных таблетках можно снизить на 90%: это не повлияет на эффективность

Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

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Исследователи под руководством математика Бренды Лин А. Гавины из Университета Филиппин Дилиман построили математические компьютерные модели, чтобы определить оптимальное время и дозировку гормональных контрацептивов. Таким образом, они надеялись найти способ снизить дозировку – и, следовательно, потенциальные побочные эффекты – без ущерба для эффективности, пишет Science Alert.

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Их исследование может изменить ситуацию с гормональной контрацепцией, поскольку оно подтверждает необходимость более точной и индивидуальной дозировки. Это шаг, который может принести пользу многим людям и дать новое представление о сложностях эндокринной системы.

Эндокринная система регулирует и влияет на течение менструального цикла человека на нескольких этапах, выделяя гормоны гипоталамусом, гипофизом и яичниками. Гавина и ее команда собрали информацию об уровне гормонов гипофиза и яичников у 23 здоровых женщин, чтобы создать математическую модель нормального менструального цикла. Это позволило им предсказать ежедневный уровень гормонов во время нормального менструального цикла и изучить влияние введения экзогенных гормонов на этот уровень.

Обычные методы контрацепции – таблетки, инъекции и имплантаты – вводят синтетические гормоны в кровь для предотвращения беременности. Эти синтетические гормональные контрацептивы блокируют овуляцию, предотвращают выход яйцеклетки и оплодотворение, а также изменяют цервикальную слизь, чтобы препятствовать сперматозоидам и предотвратить имплантацию яйцеклетки.

Команда обнаружила, что противозачаточные таблетки могут работать при гораздо меньших дозах эстрогена или прогестерона, чем те, которые назначаются в настоящее время. Прием гормонов в определенные периоды менструального цикла может быть более эффективным, чем постоянный прием. Моделирование предполагает, что даже более низкие дозы каждого гормона могут быть достаточными для предотвращения беременности при совместном приеме обоих гормонов.

Работа команды может оказать значительное влияние на тех, кто испытывает неприятные, мучительные, а иногда и откровенно болезненные менструальные симптомы. Это может даже снизить риск травмы передней крестообразной связки.

Хотя гормональные контрацептивы используются уже несколько десятилетий, их действие до сих пор плохо изучено. Гавина и ее команда отметили, что побочные эффекты, связанные с высокими дозами, такие как тромбоз и инфаркт миокарда, вызывают сомнения в их использовании.

"Результаты этого исследования потенциально могут обеспечить контрацепцией большее число женщин, – говорят исследователи, – в частности, потому что более низкие дозы также снижают риск неблагоприятных побочных эффектов".

Хотя это исследование все еще находится на стадии моделирования, оно подчеркивает преимущества постоянных исследований, направленных на улучшение широко используемых контрацептивов.

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