Діють, як досвідчені гімнасти: вчені з'ясували, що насправді роблять немовлята в утробі матері

Ембріони в утробі матері вивчають весь спектр рухів, щоб до народження їхній мозок був достатньо сформований.

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В Інтернеті з'явилося відео, яке показує, що роблять діти всередині матки, після чого люди були вражені. Ми всі знаємо, що діти рухаються там, і іноді це навіть можна побачити, якщо придивитися, але те, що вони роблять, часто залишається загадкою. Про це пише видання Unilad.

Коли ми думаємо про плід, ми зазвичай уявляємо собі щось слабке і крихітне, а не те, що стрибає, як досвідчений гімнаст. Але це саме те, що відбувається в утробі матері.

Відео, опубліковане в X, демонструвало різні рухи плода в утробі матері, включно з питтям амніотичної рідини, позіханням, плачем, сечовипусканням, стрибками, ковзанням і штовханням.

Хоча деякі рухи повільні та милі, є й такі, що мають зовсім несподіваний вигляд.

У якийсь момент можна побачити, як ненароджена дитина стрибає з одного кінця матки в інший, головою вперед.

Є причина, з якої вони так багато і так рухаються, і це дивно. Згідно з дослідженням у Scientific Reports, штовхання допомагає плоду вивчати своє тіло і досліджувати навколишнє середовище. Дослідники з'ясували це, обстеживши 19 новонароджених віком від 31 до 42 тижнів.

Вони виявили, що немовлята "скоригували гестаційний вік", що означає, що якщо дитина народилася на 35 тижні і на момент обстеження їй був 1 тиждень, її рухи імітуватимуть рухи плода в утробі матері на 36 тижні вагітності.

З результатів вони також з'ясували, що будь-які поштовхи плода в третьому триместрі можуть допомогти їм розвинути ділянки мозку, пов'язані з сенсорним введенням, і сформувати відчуття власного тіла.

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