Знайти колиску людства: чому вчені так і не можуть виявити відправну точку

Походження людства здавна інтригувало дослідників, і багато дискусій точилося навколо того, де вперше з'явилися сучасні люди, Homo sapiens. Проте, серед теорій є ті, які виділяються найбільше.

Найпоширеніша теорія "вихідців з Африки", стверджує, що люди з'явилися на африканському континенті між 200 000 і 300 000 років тому, перш ніж поширитися по всьому світу. Однак визначення точного місця походження залишається спірним, оскільки є дані, що вказують на складний і взаємопов'язаний родовід, пише IFLScience.

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Деякі вчені припускають, що прабатьківщина всіх людей знаходиться на південь від річки Замбезі на території сучасної Ботсвани. Проаналізувавши лінію мітохондріальної ДНК L0 у 1 217 осіб, дослідники визначили палео-болото Макгадікгаді-Окаванго як ключову ділянку. Колись величезне озеро, вдвічі більше за озеро Вікторія, перетворилося на родючу водно-болотну місцевість близько 200 000 років тому.

Згідно з дослідженням, перші люди жили тут приблизно 70 000 років, перш ніж кліматичні зміни спричинили міграцію вологими "зеленими коридорами" в інші частини Африки та за її межі. Хоча дослідження привернуло значну увагу, деякі експерти поставили під сумнів його висновки. Скептики стверджували, що покладання лише на обмежені генетичні дані може спростити складне минуле людства.

Ранні скелети, наприклад, знайдені в Ефіопії та інших частинах Східної Африки, надають переконливі докази східного походження. Ці місця принесли важливі знахідки, пов'язані як з Homo sapiens, так і з вимерлими людськими видами, що ще раз вказує на важливість регіону у формуванні нашої еволюційної історії.

Несподівані відкриття також ускладнили наратив. У Марокко найдавніші з відомих решток Homo sapiens, яким 315 000 років, поставили питання про ступінь розвитку людства в Африці. Хоча мало хто з експертів стверджує про північноафриканське походження, такі знахідки свідчать про те, що ранні люди могли еволюціонувати в різних регіонах континенту, а не в одній "колисці людства".

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Замість того, щоб виникнути з однієї популяції в одному місці, сучасні люди, ймовірно, з'явилися з взаємопов'язаних груп, розкиданих по всій Африці, які час від часу схрещувалися і обмінювалися ознаками. Південна і східна Африка виділяються як важливі регіони в цій розповіді, але повна картина залишається невідомою.

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