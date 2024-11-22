Одне з найбільших масових поховань: археологи знайшли середньовічну братську могилу (фото)

Археологи виявили останки 123 осіб, похованих у саду Лестерського собору. Спочатку вчені вважали, що померлі були жертвами чуми, проте не все так просто.

Під час розкопок у саду Лестерського собору, Англія, археологи виявили одне з найбільших середньовічних масових поховань, коли-небудь зафіксованих у Великій Британії. Дослідники виявили останки 123 осіб, яких, судячи з усього, ховали у три етапи, пише Arkeonews.

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Спочатку експерти припускали, що останки з цього поховання були жертвами "Чорної смерті". Однак радіовуглецевий аналіз показав, що поховання передує сумнозвісній пандемії приблизно на 150 років. Це спонукало дослідників вивчити альтернативні пояснення раптової масової загибелі людей.

Команда виявила ознаки того, що поховання відбувалося в три швидкі етапи Фото: Mathew Morris / ULAS

Команда під керівництвом Метью Морріса з Археологічної служби Лестерського університету виявила ознаки того, що поховання відбувалося в три швидкі етапи. За словами Морріса, тіла перевозили на возах і швидко складали в яму, що свідчить про термінову реакцію на подію з масовими жертвами. Він підрахував, що поховані становлять близько 5% середньовічного населення Лестера того часу.

Історичні тексти, такі як Англосаксонські хроніки, часто згадують періоди голоду, хвороб і масової смертності в Англії між X і XII століттями. Ці свідчення збігаються з хронологією, запропонованою радіовуглецевим датуванням, що підтверджує можливість того, що причиною смертей могли бути моровиця або голод. Зразки з останків були відправлені до Інституту Френсіса Кріка в Лондоні для подальшого аналізу, щоб визначити, чи могли бути причетні патогенні мікроорганізми.

Відсутність залишків одягу свідчить про те, що з тілами поводилися свідомо, дотримуючись організованих громадянських звичаїв навіть у надзвичайних ситуаціях. Це відкриття спирається на багату археологічну історію Лестерського собору, зокрема, на знахідку 2012 року останків короля Річарда III на сусідній автостоянці.

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Лестерський собор, давній молитовний будинок і визначний туристичний об'єкт, знову привернув до себе увагу, коли в 2015 році в ньому перепоховали останки Річарда III. Нещодавні розкопки, які виявили майже 1200 поховань, що охоплюють вісім століть, відкривають надзвичайне вікно в історичний та культурний ландшафт Лестера.

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