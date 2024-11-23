Можна пояснити, як діти навчалися протягом 99% історії людства: чому суспільство басейну Конго таке унікальне

Учені виявили, що діти з мисливсько-збиральницьких громад Африки демонструють високий рівень знань про навколишній світ. Причиною цього є середовище, яке сприяє навчанню.

Діти в мисливсько-збиральницьких суспільствах басейну річки Конго демонструють неабияку самодостатність до шести-семи років, опановуючи такі важливі навички, як полювання, розпізнавання їстівних рослин та догляд за хворими. Нещодавнє дослідження пояснює таке прискорене навчання особливою системою обміну знаннями на рівні громади, пише Phys.org.

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Дослідження демонструє те, як ці громади зберігали культурні традиції протягом тисячоліть.

Провідний дослідник Баррі Хьюлетт, професор антропології з WSU, зазначив: "Ми зосередилися на мисливцях-збирачах, тому що цей спосіб життя характеризував 99% людської історії. Вивчаючи, як діти навчаються в цих суспільствах, ми можемо зрозуміти механізми, що лежать в основі адаптації людини до різноманітних умов навколишнього середовища в усьому світі".

Дослідження включало спостереження за тим, як діти отримують культурні знання з різних джерел, включаючи батьків, розширену сім'ю та не пов'язаних з ними членів громади.

Результати ставлять під сумнів традиційне припущення, що батьки є основними вчителями. Натомість члени розширеної родини і навіть неспоріднені дорослі відіграють значну роль, причому близько половини культурного навчання відбувається поза межами безпосередніх родинних зв'язків.

Науковець зазначив, що ця розгалужена мережа навчання контрастує із західною моделлю нуклеарної сім'ї, де освіта здебільшого зосереджена на батьках або вчителях.

Табори мисливців-збирачів, в яких зазвичай проживає 25-35 осіб у безпосередній близькості один від одного, сприяють створенню середовища, в якому діти можуть спостерігати і взаємодіяти з багатьма людьми.

Таке середовище сприяє неформальному, невербальному навчанню, дозволяючи дітям набувати життєво важливих навичок, таких як приготування їжі, полювання та догляд за хворими.

Крім того, ці суспільства наголошують на егалітаризмі, автономії та спільному використанні, створюючи сприятливу атмосферу, в якій діти можуть самостійно досліджувати та практикувати навички.

Дослідник описав цей процес обміну знаннями як рушійну силу "кумулятивної культури" — здатності розширювати наявні знання і передавати їх з покоління в покоління. На відміну від більшості тварин, де кількість засвоєних форм поведінки обмежена, складні когнітивні та соціальні структури людини уможливлюють передачу широкого спектра культурних рис. Ця здатність відіграла важливу роль в адаптації до різноманітних екосистем, від густих лісів до посушливих пустель.

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Це дослідження, проведене у співпраці з такими установами, як Інститут еволюційної антропології Макса Планка та Даремський університет, пропонує цінну інформацію про механізми соціального навчання та збереження культури. Воно розкриває важливість розуміння практик спільного навчання для розуміння того, як людські культури розвиваються і виживають у часі.

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