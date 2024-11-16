Люди похилого віку в небезпеці: вчені виявили небезпечний побічний ефект у популярних знеболювальних

З віком багато препаратів, які ми приймаємо, можуть мати небезпечні побічні ефекти, які не спостерігаються в молодших людей. Нещодавно вчені виявили подібний, смертельно небезпечний для літніх людей, ефект у популярних ліків.

Нещодавнє австралійське дослідження вказує на тривожний зв'язок між використанням габапентиноїдів — препаратів, які призначають за нервових болів та епілепсії, і підвищеним ризиком переломів стегна в літніх людей. За словами вчених, багато людей можуть навіть не підозрювати, що перебувають під загрозою серйозних пошкоджень опорно-рухового апарату, пише McKnight's Long Term Care.

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Масштабний аналіз, опублікований у журналі JAMA Network Open, містив у собі дані понад 28 000 пацієнтів у штаті Вікторія, Австралія, у період з 2013 до 2018 року та показав, що люди похилого віку, які приймають ці препарати, на 30% частіше страждають на перелом стегна протягом 60 днів після початку їхнього прийому. Ці дані залишалися значущими навіть при врахуванні інших ліків, що впливають на центральну нервову систему.

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Особливо вразливими групами були люди з хронічними захворюваннями нирок, у яких ризик був вищим на 141%, і немічні люди, у яких ризик збільшувався на 75%. Демографічні дані підкреслюють підвищену вразливість літніх жінок, оскільки 71% досліджуваної популяції становили саме вони, а 60% — люди у віці 80 років і старше. Дані дослідження також засвідчили, що до 2018 року габапентиноїди призначали 1 із 7 австралійців віком від 80 років, що свідчить про широке поширення цих препаратів для лікування хронічного болю серед літніх людей.

Габапентиноїди, часто рекламовані як безпечніша альтернатива опіоїдам, можуть спричиняти такі побічні ефекти, як запаморочення, сонливість і порушення рівноваги, що потенційно підвищує ризик падіння в літніх людей. Зростаюча залежність від габапентиноїдів вимагає обережного призначення препаратів, особливо тим, хто вже схильний до падінь через слабкість або наявні захворювання, такі як хвороби нирок, зазначили автори.

Проблема переломів стегна є дуже поширеною: щорічно 1 із 25 осіб віком від 80 років страждає від цієї травми, причому 25% гинуть від супутніх ускладнень протягом року. Отримані дані підкреслюють необхідність того, щоб медичні працівники ретельно оцінювали ризики та користь від призначення габапентиноїдів, особливо в групах ризику.

Переломи стегна є серйозною проблемою для охорони здоров'я в усьому світі. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала травми, пов'язані з падінням, серед літніх людей однією з головних небезпек, рекомендувавши поліпшити стратегії їхньої профілактики та переглянути лікарські препарати, що виписуються під час їхнього отримання. Дослідження, проведені в інших країнах, також уже вказували на ризики, пов'язані з ліками, що впливають на загальну рівновагу і свідомість.

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