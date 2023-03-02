Ліниві вправи. Яке навантаження запобігає переломам — розповідають учені

Згідно з дослідженням Астонського університету, механічні вібрації можуть допомогти покращити роботу наших м'язів і контроль над балансом.

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Дослідники з Коледжу інженерних і фізичних наук вивчили вплив стимуляції на м'язові веретени, які "говорять" із центральною нервовою системою, допомагаючи нам залишатися у вертикальному положенні та ходити прямо. Їхні результати відкривають нові перспективи застосування вібрації всього тіла, прокладаючи шлях для майбутніх досліджень взаємодії між центральною нервовою системою та периферичними м'язами, пише Med-Tech.

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Дослідження може бути застосоване для поліпшення рівноваги в людей похилого віку та зменшення числа падінь, це може бути застосовано або за допомогою пристроїв, що носяться, або за допомогою щоденного сеансу стимуляції.

Тільки на переломи стегна припадає 1,8 мільйона ліжко-днів і 1,1 мільярда фунтів стерлінгів на лікарняні витрати щороку, крім високої вартості соціальної допомоги. Мета дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, чи можуть механічні вібрації покращити те, як наші тіла обробляють і реагують на невеликі коливання тіла.

Сімнадцять молодих дорослих добровольців чоловічої та жіночої статі віком від 20 до 28 років стояли індивідуально на платформах, схожих на пластини, що вібрують і викликають скорочення м'язів ніг і які використовуються в спортзалах. Литкові м'язи були обрані як м'язи, дія яких найбільше сприяє підтримці стабільної вертикальної постави.

Дослідники стимулювали свої литки з частотою 30 Гц і записали чотири однохвилинні випробування непорушеної рівноваги, щоб виміряти базовий рівень і порівняти показання з вимірюваннями, зробленими після стимуляції. Після проведення експерименту вони виявили, що їхня рівновага покращилася.

Дослідження "Сенсомоторне перекалібрування стратегій постурального контролю після вібрації всього тіла" було проведено під керівництвом доктора Антоніо Фратіні, старшого викладача в галузі механіки, біомедицини та прєктування, й аспірантки Ізотти Рігоні.

Доктор Фратіні сказав: "Наші результати показують, що вібрація всього тіла спочатку викликає проблеми з балансом, викликаючи великі зусилля для контролю вертикальної стійки та зміщуючи м'язову модуляцію в бік контролю, що призводить до повторного калібрування м'язового управління. Нервово-м'язова система, здається, відновлюється після такого порушення та відновлює контроль протягом тривалішого проміжку часу”.

Раніше Фокус писав про те, як можна наростити м'язи без виснажливих тренувань. Учені дійшли висновку, що можна мати рельєфне тіло та не проводити години в спортзалі.