Наростити м'язи можна без виснажливих тренувань. І ось як

Вчені дійшли висновку, що можна мати рельєфне тіло і не проводити години у спортзалі.

Вчені давно зійшлися на думці, що для підтримки психічного та фізичного здоров'я людині необхідно займатися спортом. Однак суперечки про те, якими саме мають бути тренування, їх частота та навантаження не припиняються досі. Австралійські вчені стверджують, що зовсім не обов'язково проводити в спортзалі години, щоб володіти струнким і підтягнутим тілом, пише Science Alert.

Дослідники з Університету Едіт Ковен в Австралії провели експеримент, щоб з'ясувати оптимальну частоту тренувань, яка необхідна людині, щоб наростити м'язи та покращити рельєф. Для цього вчені відібрали команду із 36 добровольців та розділили їх на три групи.

Експеримент тривав чотири тижні. Весь цей час досліджувані мали виконувати одну і ту ж вправу на біцепс — згинання руки з гантелею. Перша група виконувала вправу п'ять разів на тиждень по 6 повторень, друга — та ж кількість повторень, що й перша, але за один день. Третя виконувала лише шість повторень один раз на тиждень.

Як і очікувалося, вправи третьої групи не дали жодного результату, при цьому учасники другої та третьої групи показали однакове зростання м'язів (потовщення м'язів). Однак здивувало вчених зовсім не це — виявилося, що у першої групи, яка виконувала меншу кількість скорочень, але п'ять днів на тиждень, м'язова сила зросла на 10% більше, ніж друга.

Незважаючи на те, що досліджувані виконували лише одну вправу, результати дають зрозуміти, що зовсім не обов'язково проводити в спортзалі години у гонитві за красивою фігурою. Коротких інтенсивних тренувань цілком достатньо, щоб збільшити об'єм і силу м'язів.

До речі, попереднє дослідження цієї команди показало, що для деякої частини населення планети навіть трисекундні щоденні вправи принесуть більше користі, ніж виснажливі годинні тренування в залі один або два рази на тиждень.

"Схоже, м'язи люблять, коли їх стимулюють частіше", — зазначає професор фізичних вправ та спортивних наук в Університеті Едіт Ковен Кен Носака.

У процесі дослідження вчені також встановили, що якщо вам довелося пропустити частину тренувань, то не варто намагатись заповнити пропущені заняття. Набагато доцільнішим буде просте повернення до попереднього режиму.

До речі, результати дослідження будуть корисні не тільки для бодібілдерів, надалі вони можуть допомогти людям із захворюваннями, які призводять до зниження м'язової маси (серцево-судинні захворювання, рак, деменцію, діабет та остеопороз).

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому багато людей не люблять заняття у спортзалі. Вчені назвали основні причини та розповіли, що потрібно зробити, щоб полюбити фізичні вправи та вчасно себе змотивувати.