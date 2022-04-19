Учені дали 10 порад, як перестати ненавидіти спортзал і полюбити тренування

Дослідники пояснили, чому багато людей не люблять займатися спортом, і розповіли, як підвищити власну мотивацію для того, щоб почати робити фізичні вправи.

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Учені з Університету Південної Австралії Керол Мейхер і Бен Сінгх пропонують кілька науково обґрунтованих порад, які допомагають позбутися ненависті до спорту. Також вони розповіли, що потрібно займатися фізичними вправами, щоб бути здоровими, повідомляє The Conversation.

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Багато людей не люблять спорт і не хочуть ним займатися. Не йдеться про професійні заняття, а про звичайні вправи. У деяких людей сама думка про те, щоб піти в спортзал, викликає тривогу та навіть страх. Чому деякі деякі люди ненавидять фізичні вправи?

Люди еволюціонували не для "вправ"

Протягом тисячоліть у ранній історії людства люди активно пересувалися лише в пошуках їжі. Коли вони її знаходили та наїдалися, то починали нічого не робити й економити свої сили, адже не було відомо, коли вони знову зможуть поїсти.

"Схильність постійно відпочивати й нічого не робити, тим більше не йти в спортзал — це природно для людини", — говорить Мейхер.

У 21 столітті безліч технологій дозволяють людині уникнути занадто активного способу життя, адже рух — це вже не спосіб вижити. Тим не менш, відсутність фізичної активності дуже позначається на нашому здоров'ї. Як показують дослідження, внаслідок низької фізичної активності різко зростає ризик появи різних хвороб, і це також збільшує ризик передчасної смерті.

[ + – ] У 21 столітті розмаїття технологій дозволяє людині уникнути надто активного способу життя Фото: The Conversation

Скільки фізичної активності потрібно людині?

Учені рекомендують дорослим людям віком від 18 до 65 років приділяти не менше 150, а краще й усі 300 хвилин для помірної фізичної активності на тиждень. Це може бути швидка ходьба або навіть тривала прогулянка, а може бути невелика поїздка на велосипеді.

"Якщо ви готові займатися активною фізичною діяльністю, вам знадобиться 75-150 хвилин на тиждень. Це стосується бігу підтюпцем, ігор у футбол або теніс", — говорить Сінгх.

Різні види мотивації

На думку психологів, існує два основні типи мотивації: зовнішня та внутрішня. Внутрішня мотивація — це коли вам потрібно щось довести особисто собі або зробити себе кращим. Зовнішня мотивація виникає тоді, коли вам потрібно щось зробити під упливом зовнішніх факторів, щоб отримати щось цінне натомість або навпаки уникнути покарання.

[ + – ] Учені рекомендують дорослим людям віком від 18 до 65 років приділяти не менше 150, а краще й усі 300 хвилин для помірної фізичної активності на тиждень Фото: The Conversation

10 наукових порад, як підвищити свою мотивацію для занять спортом

Визначте для себе, чи хочете ви займатися спортом, щоб покращити своє здоров'я? Заради чого вам хотілося б займатися спортом: заради себе, оточення чи заради відчуття задоволення від того, що ви стаєте здоровішими? Чітке уявлення про те, чого ви бажаєте досягти від фізичних вправ, допоможе вам діяти.

Домовтесь із другом/подругою або з кимось із родичів про спільні заняття спортом. Ви ж не хочете підвести когось із них і доведете справу до кінця? Тим більше, що дослідження показують, що ефекти від фізичних вправ краща, як і тривалість довша, якщо займатися спортом не на самоті.

Зробіть собі подарунок. Купуйте новий одяг або взуття для тренувань, у яких ви почуватиметеся добре. Але обов'язково поставте собі за мету: цей подарунок для себе потрібно відпрацювати певною кількістю фізично активних днів або місяців.

Було б чудово придбати собі фітнес-трекер. Дослідження показують, що власники таких пристроїв набагато мотивованіші, щоб виконувати фізичні вправи. Тим більше, що в цих пристроях є багато корисних функцій.

Займайтеся спортом в один і той же час щодня, щоб це стало звичкою. Дослідження показують, що найефективніші для здоров'я організму саме ранкові заняття спортом, хоча вечірні теж корисні, але не так сильно.

Займайтеся так, як вам подобається. Заняття спортом має приносити задоволення. Виконуйте ті вправи, які подобаються вам. У будь-якому випадку ви точно їх робитимете краще, ніж ті, які ви ненавидите. Не любите біг — не бігайте, а швидко ходіть або довго гуляйте.

Почніть із малого. Завжди потрібно прагнути чогось більшого, але не перестарайтеся. Інакше ви можете відчути біль і навіть отримати травму.

Слухайте музику під час фізичної активності. Тільки ту, яка приносить вам задоволення. Музика відверне вас від прикладених вами зусиль, і це приведе до більшого ефекту.

[ + – ] Ведіть активний спосіб життя разом зі своїми домашніми улюбленцями Фото: The Conversation