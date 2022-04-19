Ученые дали 10 советов, как перестать ненавидеть спортзал и полюбить тренировки
Исследователи объяснили, почему многие люди не любят заниматься спортом и рассказали, как повысить собственную мотивацию для того, чтобы начать делать физические упражнения.
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Ученые из Университета Южной Австралии Кэрол Мэйхер и Бен Сингх предлагают несколько научно обоснованных советов, которые помогают избавится от ненависти к спорту. Также они рассказали, чколько нужно заниматься физическими упражнениями, чтобы быть здоровыми, сообщает The Conversation.
Многие люди не любят спорт и не хотят им заниматься. Речь не идет о профессиональных занятиях, а об обычных упражнениях. У некоторых людей сама мысль о том, чтобы пойти в спортзал вызывает тревогу и даже страх. Почему некоторые же некоторые люди ненавидят физические упражнения?
Люди эволюционировали не для "упражнений"
На протяжении тысячелетий в ранней истории человечества люди активно передвигались только в поисках пищи. Когда они ее находили и наедались, то начинали ничего не делать и экономить свои силы, ведь не известно было, когда они снова смогут поесть.
"Склонность постоянно отдыхать и ничего не делать, тем более не идти в спортзал, – это естественно для человека", — говорит Мэйхер.
В 21 веке обилие технологий позволяет человеку избежать слишком активного образа жизни, ведь движение – это уже не способ выжить. Тем не менее, отсутствие физической активности ужасно сказывается на нашем здоровье. Как показывают исследования в результате низкой физической активности резко возрастает риск появления разных болезней и это также увеличивает риск преждевременной смерти.
Сколько физической активности нужно человеку?
Ученые рекомендую взрослым людям в возрасте от 18 до 65 лет уделять не менее 150, а лучше и все 300 минут, для умеренной физической активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба или даже длительная прогулка, а может быть и небольшая поездка на велосипеде.
"Если вы готовы заниматься активной физической деятельностью, вам потребуется 75-150 минут в неделю. Это касается бега трусцой, или игр в футбол или теннис", — говорит Сингх.
Разные виды мотивации
По мнению психологов, существует два основных типа мотивации: внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация — это когда вам нужно что-то доказать лично себе или же сделать себя лучше. Внешняя мотивация возникает тогда, когда вам нужно что-то сделать под влиянием внешних факторов, чтобы получить что-то ценное взамен или наоборот избежать наказания.
10 научных советов, как повысить свою мотивацию для занятий спортом
- Определите для себя хотите ли вы заниматься спортом, чтобы улучшить свое здоровье? Ради чего вам хотелось бы заниматься спортом: ради себя, окружающих, или ради ощущения удовольствия от того, что вы становитесь более здоровыми? Четкое представление о том, чего вы хотите добиться от физических упражнений, поможет вам действовать.
- Договоритесь с другом/подругой или с кем-то из родственников о совместных занятиях спортом. Вы же не хотите подвести кого-то из них и доведете дело до конца? Тем более исследования показывают, что эффекты от физических упражнений лучше, а их длительность дольше, если заниматься спортом не в одиночку.
- Сделайте себе подарок. Купите новую одежду или обувь для тренировок, в которых вы будете себя чувствовать хорошо. Но обязательно поставьте перед собой цель: этот подарок для себя нужно отработать определенным количеством физически активных дней или месяцев.
- Было бы здорово приобрести себе фитнес-трекер. Исследования показывают, что владельцы таких устройств намного более мотивированы, чтобы выполнять физические упражнения. Тем более в этих устройствах есть много полезных функций.
- Занимайтесь спортом в одно и то же время каждый день, чтобы это вошло в привычку. Исследования показывают, что более эффективны для здоровья организма именно утренние занятия спортом, хотя вечерние тоже полезны, но не так сильно.
- Занимайтесь так, как вам нравится. Занятие спортом должно приносить удовольствие. Выполняйте те упражнения, которые более привлекательны для вас. В любом случае вы точно будете их делать лучше, чем те, которые вы ненавидите. Не любите бег – не бегайте, а быстро ходите или долго гуляйте.
- Начните с малого. Всегда нужно стремится к чему-то большему, но не переусердствуйте. Иначе вы можете ощутить боль и даже получить травму.
- Слушайте музыку во время своей физической активности. Только ту, которая приносит вам удовольствие. Музыка отвлечет вас от прикладываемых вами усилий и это приведет к большему эффекту.
- Если у вас есть собака – возьмите ее с собой на прогулку. Исследования показывают, что физическая активность с домашним любимцем заставляет людей чувствовать себя в безопасности. Если у вас есть кошка – оставьте кошку дома, хотя некоторые любят гулять и с кошками.
- И самое главное наберитесь терпения. Поверьте в себя и действуйте. Помните, что физическая активность – это благо для вашего организма, но эти упражнения должны войти в привычку. А для этого потребуется, как показывают исследования, от 3 до 4 месяцев.