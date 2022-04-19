Ученые дали 10 советов, как перестать ненавидеть спортзал и полюбить тренировки

Исследователи объяснили, почему многие люди не любят заниматься спортом и рассказали, как повысить собственную мотивацию для того, чтобы начать делать физические упражнения.

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Ученые из Университета Южной Австралии Кэрол Мэйхер и Бен Сингх предлагают несколько научно обоснованных советов, которые помогают избавится от ненависти к спорту. Также они рассказали, чколько нужно заниматься физическими упражнениями, чтобы быть здоровыми, сообщает The Conversation.

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Многие люди не любят спорт и не хотят им заниматься. Речь не идет о профессиональных занятиях, а об обычных упражнениях. У некоторых людей сама мысль о том, чтобы пойти в спортзал вызывает тревогу и даже страх. Почему некоторые же некоторые люди ненавидят физические упражнения?

Люди эволюционировали не для "упражнений"

На протяжении тысячелетий в ранней истории человечества люди активно передвигались только в поисках пищи. Когда они ее находили и наедались, то начинали ничего не делать и экономить свои силы, ведь не известно было, когда они снова смогут поесть.

"Склонность постоянно отдыхать и ничего не делать, тем более не идти в спортзал, – это естественно для человека", — говорит Мэйхер.

В 21 веке обилие технологий позволяет человеку избежать слишком активного образа жизни, ведь движение – это уже не способ выжить. Тем не менее, отсутствие физической активности ужасно сказывается на нашем здоровье. Как показывают исследования в результате низкой физической активности резко возрастает риск появления разных болезней и это также увеличивает риск преждевременной смерти.

[ + – ] В 21 веке обилие технологий позволяет человеку избежать слишком активного образа жизни Фото: The Conversation

Сколько физической активности нужно человеку?

Ученые рекомендую взрослым людям в возрасте от 18 до 65 лет уделять не менее 150, а лучше и все 300 минут, для умеренной физической активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба или даже длительная прогулка, а может быть и небольшая поездка на велосипеде.

"Если вы готовы заниматься активной физической деятельностью, вам потребуется 75-150 минут в неделю. Это касается бега трусцой, или игр в футбол или теннис", — говорит Сингх.

Разные виды мотивации

По мнению психологов, существует два основных типа мотивации: внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация — это когда вам нужно что-то доказать лично себе или же сделать себя лучше. Внешняя мотивация возникает тогда, когда вам нужно что-то сделать под влиянием внешних факторов, чтобы получить что-то ценное взамен или наоборот избежать наказания.

[ + – ] Ученые рекомендую взрослым людям в возрасте от 18 до 65 лет уделять не менее 150, а лучше и все 300 минут, для умеренной физической активности в неделю Фото: The Conversation

10 научных советов, как повысить свою мотивацию для занятий спортом

Определите для себя хотите ли вы заниматься спортом, чтобы улучшить свое здоровье? Ради чего вам хотелось бы заниматься спортом: ради себя, окружающих, или ради ощущения удовольствия от того, что вы становитесь более здоровыми? Четкое представление о том, чего вы хотите добиться от физических упражнений, поможет вам действовать.

Договоритесь с другом/подругой или с кем-то из родственников о совместных занятиях спортом. Вы же не хотите подвести кого-то из них и доведете дело до конца? Тем более исследования показывают, что эффекты от физических упражнений лучше, а их длительность дольше, если заниматься спортом не в одиночку.

Сделайте себе подарок. Купите новую одежду или обувь для тренировок, в которых вы будете себя чувствовать хорошо. Но обязательно поставьте перед собой цель: этот подарок для себя нужно отработать определенным количеством физически активных дней или месяцев.

Было бы здорово приобрести себе фитнес-трекер. Исследования показывают, что владельцы таких устройств намного более мотивированы, чтобы выполнять физические упражнения. Тем более в этих устройствах есть много полезных функций.

Занимайтесь спортом в одно и то же время каждый день, чтобы это вошло в привычку. Исследования показывают, что более эффективны для здоровья организма именно утренние занятия спортом, хотя вечерние тоже полезны, но не так сильно.

Занимайтесь так, как вам нравится. Занятие спортом должно приносить удовольствие. Выполняйте те упражнения, которые более привлекательны для вас. В любом случае вы точно будете их делать лучше, чем те, которые вы ненавидите. Не любите бег – не бегайте, а быстро ходите или долго гуляйте.

Начните с малого. Всегда нужно стремится к чему-то большему, но не переусердствуйте. Иначе вы можете ощутить боль и даже получить травму.

Слушайте музыку во время своей физической активности. Только ту, которая приносит вам удовольствие. Музыка отвлечет вас от прикладываемых вами усилий и это приведет к большему эффекту.

[ + – ] Ведите активный образ жизни вместе со своими домашними питомцами Фото: The Conversation